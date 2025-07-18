18 июля 2025

Лариса Долина приехала с концертом в свердловский город

© Служба новостей «URA.RU»
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Фанаты приготовили для артистки красочные плакаты
Фанаты приготовили для артистки красочные плакаты Фото:

Толпы свердловчан собрались в центре Первоуральска ради концерта Ларисы Долиной. Певица выступила в качестве хедлайнера на Дне города и Дне металлурга. 

«Первоуральск тепло встретил Ларису Долину», — передает telegram-канал «Телекомпания Первоуральск». После выступления свердловчан ждал праздничный салют.

День металлурга в Сердловской области будут отмечать три дня — с 18 по 20 июля. В гости с бесплатными концертами приедут группа Dabro, «5'Утра», Клава Кока и другие артисты. Подробнее о праздничной программе — в обзоре URA.RU. 

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Толпы свердловчан собрались в центре Первоуральска ради концерта Ларисы Долиной. Певица выступила в качестве хедлайнера на Дне города и Дне металлурга.  «Первоуральск тепло встретил Ларису Долину», — передает telegram-канал «Телекомпания Первоуральск». После выступления свердловчан ждал праздничный салют. День металлурга в Сердловской области будут отмечать три дня — с 18 по 20 июля. В гости с бесплатными концертами приедут группа Dabro, «5'Утра», Клава Кока и другие артисты. Подробнее о праздничной программе — в обзоре URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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