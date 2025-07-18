Лариса Долина приехала с концертом в свердловский город

Фанаты приготовили для артистки красочные плакаты
Толпы свердловчан собрались в центре Первоуральска ради концерта Ларисы Долиной. Певица выступила в качестве хедлайнера на Дне города и Дне металлурга.
«Первоуральск тепло встретил Ларису Долину», — передает telegram-канал «Телекомпания Первоуральск». После выступления свердловчан ждал праздничный салют.
День металлурга в Сердловской области будут отмечать три дня — с 18 по 20 июля. В гости с бесплатными концертами приедут группа Dabro, «5'Утра», Клава Кока и другие артисты. Подробнее о праздничной программе — в обзоре URA.RU.
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