Информация о пострадавших не сообщается
В Зеленограде вспыхнул пожар, который, по предварительной информации, мог быть вызван падением обломков сбитого беспилотника. Кадрами с места возгорания поделились очевидцы.
«На кадрах — пожар в Зеленограде. Видно пламя в районе населенного пункта», — сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва».
В ночь с 18 на 19 июля Москва и Подмосковье подверглись атаке БПЛА. Их сбили силы противовоздушной обороны. Подробнее об атаках и их последствиях — в материале URA.RU.
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