18 июля 2025

Беспилотники налетели на подмосковный город, начался пожар. Видео

Пожар вспыхнул в Зеленограде после массовой атаки БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
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Информация о пострадавших не сообщается
Информация о пострадавших не сообщается Фото:

В Зеленограде вспыхнул пожар, который, по предварительной информации, мог быть вызван падением обломков сбитого беспилотника. Кадрами с места возгорания поделились очевидцы. 

«На кадрах — пожар в Зеленограде. Видно пламя в районе населенного пункта», — сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва».

В ночь с 18 на 19 июля Москва и Подмосковье подверглись атаке БПЛА. Их сбили силы противовоздушной обороны. Подробнее об атаках и их последствиях — в материале URA.RU.

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В Зеленограде вспыхнул пожар, который, по предварительной информации, мог быть вызван падением обломков сбитого беспилотника. Кадрами с места возгорания поделились очевидцы.  «На кадрах — пожар в Зеленограде. Видно пламя в районе населенного пункта», — сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва». В ночь с 18 на 19 июля Москва и Подмосковье подверглись атаке БПЛА. Их сбили силы противовоздушной обороны. Подробнее об атаках и их последствиях — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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