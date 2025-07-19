Москву и Подмосковье массово атаковали беспилотники: кадры отражения налетов БПЛА

Москву пытались атаковать беспилотники
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Беспилотники были сбиты системой ПВО
Беспилотники были сбиты системой ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вечером 18 июля Москву и Подмосковье пытались атаковать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Их сбили силы противовоздушной обороны. Подробнее об атаках и их последствиях — в материале URA.RU.

Странные звуки и зарево в поле

Жители подмосковного Дмитрова и близлежащих деревень Зверково и Рогачево сообщили о беспилотнике. Он кружил над домами, после чего раздался громкий хлопок или взрыв. Очевидцы сравнили его с огненным шаром. Странные звуки и зарево в поле, зафиксированное на видео, вызвали беспокойство у местных жителей.

Закрыли Шереметьево и Домодедово

Московские аэропорты Шереметьево и Домодедово приостановили прием и отправку рейсов из соображений безопасности. Об этом в ночь на 19 июля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. 

По предварительной информации, причиной введения ограничений могли стать ночные инциденты в Московской области. Сообщения об атаках дронов подмосковных территорий поступали в ночь на 19 июля. Позднее аэропорт Домодедово возобновил работу в штатном режиме. 

Взрывы гремят в Зеленограде, Истре, Нахабино и Солнечногорске

Жители Зеленограда, Истры, Нахабино и Солнечногорска сообщили о звуках взрывов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех сбитых беспилотниках, пишет Telegram-канал «Москва сегодня». Беспилотник заметили жители Солнечногорского района, передает telegram-канал «Осторожно, Москва».

Заявление Собянина об атаке на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем telegram-канале об уничтожении ПВО Минобороны трех вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. В целом с 19:37 до 02:19 было сбито восемь дронов, атаковавших столицу. 

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Вечером 18 июля Москву и Подмосковье пытались атаковать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Их сбили силы противовоздушной обороны. Подробнее об атаках и их последствиях — в материале URA.RU. Странные звуки и зарево в поле Жители подмосковного Дмитрова и близлежащих деревень Зверково и Рогачево сообщили о беспилотнике. Он кружил над домами, после чего раздался громкий хлопок или взрыв. Очевидцы сравнили его с огненным шаром. Странные звуки и зарево в поле, зафиксированное на видео, вызвали беспокойство у местных жителей. Закрыли Шереметьево и Домодедово Московские аэропорты Шереметьево и Домодедово приостановили прием и отправку рейсов из соображений безопасности. Об этом в ночь на 19 июля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.  По предварительной информации, причиной введения ограничений могли стать ночные инциденты в Московской области. Сообщения об атаках дронов подмосковных территорий поступали в ночь на 19 июля. Позднее аэропорт Домодедово возобновил работу в штатном режиме.  Взрывы гремят в Зеленограде, Истре, Нахабино и Солнечногорске Жители Зеленограда, Истры, Нахабино и Солнечногорска сообщили о звуках взрывов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех сбитых беспилотниках, пишет Telegram-канал «Москва сегодня». Беспилотник заметили жители Солнечногорского района, передает telegram-канал «Осторожно, Москва». Заявление Собянина об атаке на Москву Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем telegram-канале об уничтожении ПВО Минобороны трех вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. В целом с 19:37 до 02:19 было сбито восемь дронов, атаковавших столицу. 
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