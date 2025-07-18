18 июля 2025

ВС РФ подняли в небо вертолеты из-за атаки БПЛА на Москву. Видео

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Вертолеты поднялись в небо и сбивают беспилотники, которые атакуют столицу
Вертолеты поднялись в небо и сбивают беспилотники, которые атакуют столицу Фото:

Из-за атаки Москвы беспилотниками Вооруженные Силы РФ подняли в небо вертолеты. БПЛА сбивают в Истринском районе. Кадры сняли очевидцы.

«В Истринском районе беспилотники сбивают вертолетами», — сообщается в telegram-канале «Осторожно, Москва». На видео слышны звуки вертолета, хлопки и голоса жителей, которые сняли кадры на телефоны. 

Вечером 18 июля Москву и Подмосковье пытались атаковать беспилотные летательные аппараты. Из-за инцидентов были временно закрыты аэропорты Шереметьево и Домодедово, а жители ряда районов сообщили о звуках взрывов и работе экстренных служб. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, всего за вечер и ночь было уничтожено восемь дронов, атаковавших столицу.

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Из-за атаки Москвы беспилотниками Вооруженные Силы РФ подняли в небо вертолеты. БПЛА сбивают в Истринском районе. Кадры сняли очевидцы. «В Истринском районе беспилотники сбивают вертолетами», — сообщается в telegram-канале «Осторожно, Москва». На видео слышны звуки вертолета, хлопки и голоса жителей, которые сняли кадры на телефоны.  Вечером 18 июля Москву и Подмосковье пытались атаковать беспилотные летательные аппараты. Из-за инцидентов были временно закрыты аэропорты Шереметьево и Домодедово, а жители ряда районов сообщили о звуках взрывов и работе экстренных служб. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, всего за вечер и ночь было уничтожено восемь дронов, атаковавших столицу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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