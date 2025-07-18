Президент США Дональд Трамп предоставил России 50 дней для подписания мирного соглашения с Украиной, чтобы российская сторона укрепила свои позиции. Так считает американский журналист и военный аналитик Скотт Риттер.
«50-дневный „крайний срок“ Трампа не имеет ничего общего с изменением поведения России. Он направлен исключительно на то, чтобы дать ей время укрепить свои позиции, пока Трамп избавляется от Зеленского», — написал журналист в telegram-канале.
Ранее телеканал CNN сообщал, что установленный Трампом 50-дневный срок связан с возможным введением вторичных санкций против России и предоставляет Москве дополнительное время для реализации своих стратегических целей. По мнению аналитиков, этот период может быть использован Россией для наращивания военного потенциала и укрепления позиций на переговорах, а также для подготовки альтернативных сценариев развития конфликта.
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