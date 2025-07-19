В России ужесточили требования к перевозкам детей в авто

В России запретили несертифицированные альтернативы детским автомобильным креслам, в том числе фиксаторам и накладкам на ремни безопасности. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами (устройствами)», — говорится в постановлении, текст которого приводит ТАСС. Также в ПДД впервые вводится официальное определение детской удерживающей системы (устройства): под ней понимается конструкция, предназначенная для перевозки детей в автомобилях с целью снизить риск причинения вреда их жизни и здоровью.
В пояснительной записке к изменениям подчеркивается, что ранее распространение несертифицированных и потенциально опасных устройств для перевозки детей вызывало серьезные опасения. В частности, речь идет об адаптерах ремней безопасности и бескаркасных детских креслах, которые на практике могут не только оказаться неэффективными при аварии, но и увеличить риск травмирования ребенка. Министерство транспорта отмечает, что отдельные производители находили способы сертифицировать такие адаптеры как полноценные автокресла, что позволяло водителям избегать штрафов и использовать сомнительные устройства вместо сертифицированных систем.
Теперь требования к детским удерживающим устройствам будут основываться на техническом регламенте Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Это должно устранить существующие лазейки, повысить безопасность перевозки детей и обеспечить применение только тех автокресел и устройств, которые прошли обязательную сертификацию.
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