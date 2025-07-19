Синоптик предупредил об аномальной жаре в регионах России

Синоптик Вильфанд: в трех округах России прогнозируется жаркая погода
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Синоптик Вильфанд прогнозировал жаркую погоду в регионах России
Синоптик Вильфанд прогнозировал жаркую погоду в регионах России Фото:

В Северо-Западном, Южном и Дальневосточном федеральных округах России прогнозируется аномальная жаркая погода со значениями на 5-7 градусов выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Мурманской области с 19 по 22 июля на семь градусов температура будет выше нормы: 27-29 градусов. Длительный период жаркой погоды в Питере: 25-27 градусов... В Карелии — то же самое, высокие температуры», — передает слова синоптика ТАСС.

Кроме того, метеоролог пояснил, что температура выше нормы на 5-7 градусов ожидается в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии. Показатель может доходить до 40 градусов. В Краснодарском крае в субботу температура будет на шесть градусов выше нормы. На Дальнем Востоке, на севере Якутии, прогнозируется высокая температура, значения которой составят до 32 градусов. А в Сахалинской области, Хабаровском крае и Амурской области воздух может прогреться до 35 градусов.

Ранее синоптик Александр Шувалов также сообщал о повышении температуры на черноморских курортах России. По его словам, на юге РФ ожидается жара до 42 градусов, тогда как на черноморских курортах температура будет более комфортной — около 30 градусов. 

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В Северо-Западном, Южном и Дальневосточном федеральных округах России прогнозируется аномальная жаркая погода со значениями на 5-7 градусов выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В Мурманской области с 19 по 22 июля на семь градусов температура будет выше нормы: 27-29 градусов. Длительный период жаркой погоды в Питере: 25-27 градусов... В Карелии — то же самое, высокие температуры», — передает слова синоптика ТАСС. Кроме того, метеоролог пояснил, что температура выше нормы на 5-7 градусов ожидается в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии. Показатель может доходить до 40 градусов. В Краснодарском крае в субботу температура будет на шесть градусов выше нормы. На Дальнем Востоке, на севере Якутии, прогнозируется высокая температура, значения которой составят до 32 градусов. А в Сахалинской области, Хабаровском крае и Амурской области воздух может прогреться до 35 градусов. Ранее синоптик Александр Шувалов также сообщал о повышении температуры на черноморских курортах России. По его словам, на юге РФ ожидается жара до 42 градусов, тогда как на черноморских курортах температура будет более комфортной — около 30 градусов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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