К осени части россиян запретят водить машины

Депутат Огуль: список противопоказаний к управлению авто увеличится с 1 сентября
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В список противопоказаний к вождению добавили расстройства психологического развития
В список противопоказаний к вождению добавили расстройства психологического развития Фото:

В России с 1 сентября 2025 года вступят в силу обновленные медицинские противопоказания к управлению автомобилем. В перечень добавлены общие расстройства психологического развития, в частности аутизм. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

«С 1 сентября 2025 года вступят в силу изменения в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, что может вызвать определенный резонанс», — заявил Леонид Огуль, его слова приводит РИА Новости. По его словам, речь идет о корректировке действующих норм, а не о масштабной реформе — в список будут добавлены, например, расстройства психологического развития, в том числе аутизм. Депутат объяснил, что такие расстройства могут существенно влиять на способность человека безопасно водить автомобиль, поэтому обновление требований оправдано.

Кроме того, в перечне заменили термин «ахроматопсия» на более обобщающий — «аномалии цветового зрения». Это позволит учитывать более широкий круг нарушений цветовосприятия, которые могут представлять опасность на дороге. Огуль отметил, что такие изменения направлены на уточнение и актуализацию существующих правил, а серьезных изменений для большинства водителей и кандидатов в водители не ожидается.

Депутат подчеркнул, что цель медицинского освидетельствования — обеспечение безопасности дорожного движения. По его мнению, любые корректировки соответствующих норм должны служить этой задаче.

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В России с 1 сентября 2025 года вступят в силу обновленные медицинские противопоказания к управлению автомобилем. В перечень добавлены общие расстройства психологического развития, в частности аутизм. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. «С 1 сентября 2025 года вступят в силу изменения в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, что может вызвать определенный резонанс», — заявил Леонид Огуль, его слова приводит РИА Новости. По его словам, речь идет о корректировке действующих норм, а не о масштабной реформе — в список будут добавлены, например, расстройства психологического развития, в том числе аутизм. Депутат объяснил, что такие расстройства могут существенно влиять на способность человека безопасно водить автомобиль, поэтому обновление требований оправдано. Кроме того, в перечне заменили термин «ахроматопсия» на более обобщающий — «аномалии цветового зрения». Это позволит учитывать более широкий круг нарушений цветовосприятия, которые могут представлять опасность на дороге. Огуль отметил, что такие изменения направлены на уточнение и актуализацию существующих правил, а серьезных изменений для большинства водителей и кандидатов в водители не ожидается. Депутат подчеркнул, что цель медицинского освидетельствования — обеспечение безопасности дорожного движения. По его мнению, любые корректировки соответствующих норм должны служить этой задаче.
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