«Показали миру, на что способны»: губернатор Текслер поздравил юных челябинцев с победой в Австралии

Губернатор Алексей Текслер поздравил школьников из челябинского физико-математического лицея № 31 с победой на 66-й Международной математической олимпиаде (IMO 2025), которая прошла в Австралии. В составе российской сборной учащиеся Артем Садыков и Иван Кокарев завоевали золото и серебро турнира, а команда РФ заняла второе место в неофициальном командном зачете, разделив его с командой США. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Золото и серебро на Международной математической олимпиаде — это настоящий триумф. Вы показали миру, на что способны российские школьники, и вдохновили многих на новые открытия. Артем и Иван, поздравляю с заслуженной победой на IMO! Челябинская область вами гордится. Вы наше будущее, и мы верим в ваши дальнейшие успехи», — приводит слова губернатора пресс-служба.
Сборная России на олимпиаде, в которой участвовали представители более 100 стран, выступала заочно. Площадкой для выполнения заданий стал Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке.
Российские школьники завоевали пять золотых и одну серебряную медаль, суммарно набрав 216 баллов. Артем Садыков набрал 35 баллов, а Иван Кокарев — 33. Такой результат позволил сборной России превзойти прошлогоднее достижение (4 золота и 2 серебра в 2024 году).
Как сообщало URA.RU, ранее Алексей Текслер отметил успехи молодежи региона на областном выпускном «Атомный выпускной». Глава региона наградил лучших выпускников за высокие результаты на экзаменах 27 июня парке имени Гагарина.
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