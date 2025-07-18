18 июля 2025

Челябинский бомж-неадекват напал с ножом на продавцов магазина

В Сосновском районе задержали мужчину, который угрожал ножом работникам магазина
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину удалось задержать после опроса местных жителей и обследования местности
Мужчину удалось задержать после опроса местных жителей и обследования местности Фото:

В Сосновском районе Челябинской области задержан мужчина, который угрожал ножом сотрудникам магазина в деревне Казанцево. Инцидент произошел вечером 17 июля — посетитель вел себя агрессивно, внезапно выбежал из торговой точки и попытался скрыться. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по региону.

«В магазине деревни Казанцево неизвестный мужчина, ведя себя неадекватно, угрожал ножом работникам торговой точки. Через несколько минут злоумышленник выбежал из помещения и скрылся в неизвестном направлении, однако был задержан», — пояснили в правоохранительном главке.

В ходе оперативных мероприятий полицейские опросили жителей деревни и обследовали местность. Налетчика задержали утром 19 июля. Им оказался мужчина без определенного места жительства, который признал свою вину. В настоящий момент он находится в отделе полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало URA.RU ранее, челябинский гарнизонный военный суд отправил в колонию контрактника, который угрожал полицейским напасть на них. Инцидент произошел в августе 2024 года на автовокзале в Челябинске. Военный распивал там спиртное. Когда к нему подошел дежурный наряд, он достал из сумки охотничий нож.

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В Сосновском районе Челябинской области задержан мужчина, который угрожал ножом сотрудникам магазина в деревне Казанцево. Инцидент произошел вечером 17 июля — посетитель вел себя агрессивно, внезапно выбежал из торговой точки и попытался скрыться. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по региону. «В магазине деревни Казанцево неизвестный мужчина, ведя себя неадекватно, угрожал ножом работникам торговой точки. Через несколько минут злоумышленник выбежал из помещения и скрылся в неизвестном направлении, однако был задержан», — пояснили в правоохранительном главке. В ходе оперативных мероприятий полицейские опросили жителей деревни и обследовали местность. Налетчика задержали утром 19 июля. Им оказался мужчина без определенного места жительства, который признал свою вину. В настоящий момент он находится в отделе полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как сообщало URA.RU ранее, челябинский гарнизонный военный суд отправил в колонию контрактника, который угрожал полицейским напасть на них. Инцидент произошел в августе 2024 года на автовокзале в Челябинске. Военный распивал там спиртное. Когда к нему подошел дежурный наряд, он достал из сумки охотничий нож.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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