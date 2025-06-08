Челябинский военный отправился в колонию за угрозу нападения с ножом на полицию

Челябинский гарнизонный военный суд отправил в колонию контрактника, который угрожал полицейским напасть на них с ножом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, его приговорили к двум годам лишения свободы.
«Суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Инцидент произошел в августе 2024 года на автовокзале в Челябинске. Военный распивал там спиртное. Когда к нему подошел дежурный наряд — он достал из сумки охотничий нож. Держа оружие на уровне шеи, он пошел на сотрудников полиции. Те же, в свою очередь, достали табельное оружие. По итогу военный сдался.
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