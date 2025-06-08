08 июня 2025

Челябинский военный отправился в колонию за угрозу нападения с ножом на полицию

© Служба новостей «URA.RU»
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Военный угрожал наряду полиции охотничьим ножом
Военный угрожал наряду полиции охотничьим ножом Фото:

Челябинский гарнизонный военный суд отправил в колонию контрактника, который угрожал полицейским напасть на них с ножом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, его приговорили к двум годам лишения свободы.

«Суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в августе 2024 года на автовокзале в Челябинске. Военный распивал там спиртное. Когда к нему подошел дежурный наряд — он достал из сумки охотничий нож. Держа оружие на уровне шеи, он пошел на сотрудников полиции. Те же, в свою очередь, достали табельное оружие. По итогу военный сдался.

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Челябинский гарнизонный военный суд отправил в колонию контрактника, который угрожал полицейским напасть на них с ножом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, его приговорили к двум годам лишения свободы. «Суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Инцидент произошел в августе 2024 года на автовокзале в Челябинске. Военный распивал там спиртное. Когда к нему подошел дежурный наряд — он достал из сумки охотничий нож. Держа оружие на уровне шеи, он пошел на сотрудников полиции. Те же, в свою очередь, достали табельное оружие. По итогу военный сдался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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