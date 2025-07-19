Евросоюз расширил санкции против Беларуси

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ЕС наложил санкции на несколько компаний, связанных с ВПК Белоруссии
ЕС наложил санкции на несколько компаний, связанных с ВПК Белоруссии Фото:

Евросоюз расширил санкции против Беларуси, включив в 18-й пакет ограничительных мер восемь предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. 

«Пакет также касается восьми компаний, действующих в рамках белорусского военно-промышленного комплекса», — говорится в заявлении на сайте. Меры предусматривают заморозку активов и запрет на ведение бизнеса в ЕС для этих предприятий.

Ранее вступил в силу 18-й пакет санкций ЕС против России. Помимо мер против белорусского ВПК, пакет снижает ценовой потолок на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель и вводит санкции против 150 судов «теневого флота» и 22 российских банков.

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Евросоюз расширил санкции против Беларуси, включив в 18-й пакет ограничительных мер восемь предприятий военно-промышленного комплекса.  Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.  «Пакет также касается восьми компаний, действующих в рамках белорусского военно-промышленного комплекса», — говорится в заявлении на сайте. Меры предусматривают заморозку активов и запрет на ведение бизнеса в ЕС для этих предприятий. Ранее вступил в силу 18-й пакет санкций ЕС против России. Помимо мер против белорусского ВПК, пакет снижает ценовой потолок на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель и вводит санкции против 150 судов «теневого флота» и 22 российских банков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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