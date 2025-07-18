Самые жесткие санкции: в чем ЕС ограничил Россию в новом пакете санкций, реакция мира и Москвы

Страны Евросоюза достигли согласия по введению «самого жесткого» 18-го пакета санкций в отношении России, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. В МИД Китая заявили, что страна твердо возражает против введения односторонних санкций, не получивших одобрения Совета Безопасности ООН.
В числе новых ограничительных мер предусматриваются еще одни ограничения для российских финансовых учреждений, а также ряда банков из Китая, которые, по мнению Евросоюза, поддерживают российскую сторону. Что известно о новых санкциях, кто из стран их поддержал и как отреагировала Россия — в материале URA.RU.
Что предлагается в рамках нового пакета санкций
- Евросоюз намерен понизить предельную цену на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Это, по мнению ЕС, должно еще сильнее ограничить поступление доходов для Москвы от экспорта этого сырья;
- Европа намерена усилить борьбу с так называемым «теневым флотом». В черный список планируется добавить еще 105 танкеров, которые, по мнению европейских властей, используются для обхода санкций и экспорта российской нефти;
- Вводятся ограничения на эксплуатацию газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Официально предусматривается полный запрет на любые финансовые операции и сервисное обслуживание этих объектов инфраструктуры со стороны стран Евросоюза;
- Дополнительные санкции будут введены в отношении российских банков. В список планируется внести еще 22 кредитные организации, что приведет к их отключению от международных расчетных систем и ограничит возможности проведения финансовых операций;
- Также предусматривается полный запрет на проведение любых транзакций с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними структурами;
- Европейским странам предлагается полностью прекратить приобретение нефтепродуктов, произведенных из российского сырья, даже если они были переработаны на территории третьих государств;
- В новый пакет санкций были включены свыше 50 физических лиц, компаний и организаций, имеющих связи с госструктурами РФ, а также с промышленным и финансовым секторами страны. В частности, известно о компании «Сургутнефтегаз», страховой организации ВСК, ведущем производителе золота «Атлас Майнинг», и предприятиях, занимающихся производством беспилотников.
Кто поддержал новый пакет санкций
Словакия в начале июля выступила против утверждения 18-го пакета санкций Евросоюза во время встречи постоянных представителей государств-членов ЕС в Брюсселе. Позиция Братиславы была обусловлена требованиями о предоставлении ей гарантий компенсаций на случай возможных экономических убытков. Словацкие власти подчеркивали, что отказ от импорта из России может создать риски для энергетической безопасности, а также негативно сказаться на национальной экономике.
Однако вскоре премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что государство, ранее препятствовавшее одобрению нового санкционного пакета, теперь готова его поддержать. По его словам, он смог достичь договоренностей с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно предоставления стране гарантий.
Кто выступил против ограничений
Венгрия
В Венгрии заявили, что меры, предпринимаемые странами Евросоюза с целью оказания давления на Россию, не достигают поставленных целей и оказываются неэффективными. Как отметил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, «уже в 18-ый раз бьемся головой о кирпичную стену».
Мальта
Также ЕС испытывал затруднения при согласовании санкций из-за позиции Мальты. Как сообщило издание Politico, представитель этой страны выразил несогласие с инициативой Еврокомиссии. Она предусматривала введение предельной цены на российскую нефть на уровне 15% от рыночной стоимости, рассчитанной на основе среднего значения за три месяца.
Угрозы Эстонии
Помимо этого, в Эстонии заявляли о намерении заблокировать новый пакет санкций в случае, если из проекта будет удалено положение о снижении верхнего предела цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель. По словам главы МИД страны Маргуса Цахкна, установление более низкого максимального уровня цен на российские энергоресурсы необходимо рассматривать как ключевой элемент очередного пакета ограничительных мер.
Бесконечное «давление»: ЕС уже готовит 19-ый пакет ограничений
С момента начала конфликта на Украине в феврале 2022 года Евросоюз ввел уже 18 пакетов санкций, направленных против Москвы. Последний, 17-ый, пакет был утвержден 20 мая 2025 года и включал в себя 75 физических и юридических лиц, которых Европа считает ответственными за действия, подрывающие суверенитет Киева.
Кроме того, Евросоюз уже начал подготовку 19-го пакета санкций против РФ вскоре после утверждения текущих ограничений. По словам Маргуса Цахкни, разрабатываемые меры призваны усилить давление на Россию в связи с продолжающимися боевыми действиями на территории Украины. Детали относительно содержания 19-го пакета пока не разглашаются.
Как мир реагирует на санкции против РФ
Германия
Немецкий политолог Александр Рар заявил, что введение жестких санкций в сторону России представляет собой «последний выстрел» Евросоюза для давления на страну. По словам эксперта, в распоряжении Европы остались два ключевых инструмента поддержки Украины: увеличение поставок вооружения и введение дополнительных экономических ограничений для РФ.
Однако Рар подчеркнул, что запасы оружия у европейских стран сокращаются — это существенно ограничивает возможности дальнейшей военной поддержки Киева. В связи с этим, планируемые санкционные меры становятся, по оценке политолога, последним эффективным рычагом воздействия, который еще остается в арсенале Евросоюза. При этом попытки полной изоляции России могут иметь разрушительные последствия для мировой экономики, включая возможный крах процессов глобализации и подрыв деятельности международных структур, таких как Всемирная торговая организация.
Евростат
По данным Евростата, ЕС может лишиться до четверти ежемесячного импорта удобрений в связи с введением новых торговых ограничений, либо столкнуться со значительным увеличением стоимости поставок. По информации ведомства, в апреле 2025 года российские производители поставили на европейский рынок 376 тысяч тонн удобрений, что составляет 27% от общего объема импорта ЕС.
При этом доля продукции РФ варьируется в зависимости от типа удобрений: на калийные приходится 18%, азотные — 29%, смешанные — 33%. При сохранении действующих санкций европейские аграрии будут вынуждены либо налаживать сотрудничество с альтернативными поставщиками, либо учитывать дополнительные расходы на приобретение удобрений.
Китай
После одобрения 18-го пакета антироссийских санкций китайская сторона обратилась к ЕС с призывом прекратить действия, наносящие ущерб законным интересам компаний страны. Также официальный представитель МИД Линь Цзянь заявил о праве принять ответные меры в целях защиты китайских предприятий.
Индия
Индия накануне выразила готовность прекратить закупки российской нефти в случае введения более жестких санкций, сообщил министр нефти страны Хардип Сингх Пури. По его словам, страна располагает разветвленной сетью поставщиков энергоресурсов, что позволяет ей быстро реагировать на изменения мировой конъюнктуры. Пури также подчеркнул, что Индия сможет компенсировать возможное сокращение поставок и не видит серьезных угроз для своей энергетической безопасности.
Как Россия реагирует на санкции ЕС
Кремль
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил URA.RU, что РФ приобрела значительный опыт в преодолении западных санкций и намерена использовать наработанные механизмы при введении новых ограничительных мер, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие. «У нас есть изрядный опыт на этой стезе, и мы его будем всемерно применять», — отметил Песков.
Представитель Кремля также напомнил, что российская сторона расценивает все введенные против нее санкции как нелегитимные. По его словам, чем жестче будут очередные ограничения, тем ощутимее может оказаться их ответное воздействие на сам Евросоюз.
Новак
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что обсуждаемое в Евросоюзе понижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель не приведет к ожидаемому эффекту и представляет собой попытку нанести ущерб РФ. Новак также отметил, что увеличение объемов поставок российской нефти в дружественные государства связано не с введением ценовых ограничений, а с санкциями, наложенными на Россию странами ЕС, США и рядом других государств. Политик подчеркнул, что действующие на протяжении более двух лет ограничения по ценам не оказывают влияния на стабильность экспорта российских энергетических ресурсов.
Минэнерго РФ
Министр энергетики Сергей Цивилев заявил, что возможное введение Евросоюзом запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с 2027 года не окажет существенного воздействия на развитие отрасли. Тем не менее, по словам чиновника, такие ограничения способны замедлить темпы роста сектора.
Глава Минэнерго также отметил, что в случае реализации новых ограничений со стороны ЕС российские производители СПГ намерены продолжить работать над текущими инвестиционными и инфраструктурными проектами. При этом министерство рассчитывает на переориентацию экспорта в иные страны, а также на расширение экспортных маршрутов.
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