Британцу поставили смертельный диагноз после шума в ушах

KentLive: британцу поставили рак мозга после жалоб на шум в ушах
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Крису Шейду поставили смертельный диагноз после шума в ушах
Крису Шейду поставили смертельный диагноз после шума в ушах Фото:

Гражданин Великобритании обратился к врачу в 2017 году, так как страдал от шума в ушах и слышал постоянный, пронзительный звук, который «загонял его на стену». Терапевт срочно направил мужчину в больницу Мейдстоуна для сканирования мозга и дальнейшего изучения симптомов. Так, у британца обнаружили редкую форму рака мозга, рассказал сам Крис Шейд, который уже почти 10 лет борется с болезнью.

«Никогда в жизни я не думал, что у меня будет опухоль мозга. В каком-то смысле я должен благодарить Бога за шум в ушах, потому что если бы я не обратился к врачу насчет слуха, мы бы его никогда не обнаружили», — передает слова Шейда KentLive.

В марте 2017 года мужчине пришлось срочно сделать операцию в лондонской больнице, чтобы удалить опухоль. Это была только первая из многих операций. В конце 2020 года 58-летний Шейд узнал плохую новость о том, что у него снова начала расти опухоль. После 10 лет борьбы с болезнью опухоль уменьшилась. Лечение закончилось только в начале этого года, но в памяти пожилого человека появились провалы.

Такая болезнь нередко встречается и в России. Не так давно URA.RU писало про 23-летнюю екатеринбурженку Светлану, которая уже на протяжении года борется с агрессивной формой рака — лимфомой. За этот период ей пришлось пройти шесть курсов химиотерапии и лучевого облучения. Сейчас единственным возможным способом стабилизации заболевания является использование современных таргетных препаратов, способных замедлить прогрессирование лимфомы.

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Гражданин Великобритании обратился к врачу в 2017 году, так как страдал от шума в ушах и слышал постоянный, пронзительный звук, который «загонял его на стену». Терапевт срочно направил мужчину в больницу Мейдстоуна для сканирования мозга и дальнейшего изучения симптомов. Так, у британца обнаружили редкую форму рака мозга, рассказал сам Крис Шейд, который уже почти 10 лет борется с болезнью. «Никогда в жизни я не думал, что у меня будет опухоль мозга. В каком-то смысле я должен благодарить Бога за шум в ушах, потому что если бы я не обратился к врачу насчет слуха, мы бы его никогда не обнаружили», — передает слова Шейда KentLive. В марте 2017 года мужчине пришлось срочно сделать операцию в лондонской больнице, чтобы удалить опухоль. Это была только первая из многих операций. В конце 2020 года 58-летний Шейд узнал плохую новость о том, что у него снова начала расти опухоль. После 10 лет борьбы с болезнью опухоль уменьшилась. Лечение закончилось только в начале этого года, но в памяти пожилого человека появились провалы. Такая болезнь нередко встречается и в России. Не так давно URA.RU писало про 23-летнюю екатеринбурженку Светлану, которая уже на протяжении года борется с агрессивной формой рака — лимфомой. За этот период ей пришлось пройти шесть курсов химиотерапии и лучевого облучения. Сейчас единственным возможным способом стабилизации заболевания является использование современных таргетных препаратов, способных замедлить прогрессирование лимфомы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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