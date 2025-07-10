«Проник в голову»: свердловчанка год отчаянно борется со страшной болезнью

Онкобольной екатеринбурженке требуется препарат «Глофитомаб» за 500 тысяч рублей

11 июля 2025 в 08:48 Размер текста - 17 +

Светлана случайно узнала о том, что у нее лимфома Фото: Создано в Midjourney © URA.RU 23-летняя екатеринбурженка Светлана уже на протяжении года борется с агрессивной формой рака — лимфомой. За этот период ей пришлось пройти шесть курсов химиотерапии и лучевого облучения, однако заболевание оказалось резистентным к стандартным схемам лечения. В настоящее время для продолжения терапии необходим инновационный препарат «Глофитамаб», стоимость которого составляет порядка 500 тысяч рублей. Такая сумма является недоступной для Светланы. Как помочь девушке — в материале URA.RU. Светлана с раннего возраста проявляла творческие способности: занималась рукоделием, увлекалась рисованием, работала на шоколадной фабрике, а в 21 год заняла должность руководителя производственного цеха. «До недавнего времени моя жизнь была насыщенной и яркой: я строила масштабные планы, активно развивалась в профессиональной сфере. Однако год назад произошли события, которые полностью изменили мою реальность и разделили жизнь на „до“ и „после“», — рассказала Светлана. Медики поставили девушке неутешительный диагноз — лимфома Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Первые симптомы заболевания проявились летом 2023 года, когда у девушки увеличился лимфатический узел на шее. «В какой-то момент я заметила припухлость в области шеи. Болевого синдрома не было, но меня это насторожило, поэтому я обратилась за медицинской помощью», — вспоминает она. После проведенной биопсии специалисты диагностировали лимфому IVА стадии с поражением миндалин, лимфатических узлов, почек, костных структур и костного мозга. С ноября 2023 по февраль 2024 года Светлане было проведено шесть курсов химиотерапии по протоколу R-CHOP. Несмотря на первоначально положительную динамику, спустя несколько месяцев заболевание дало рецидив. «Как любой пациент с онкологией я надеялась на улучшение после химии — иногда случаются чудеса, и хочется в них верить, но в моей ситуации этого не произошло», — отметила Светлана. В дальнейшем лечение включало лучевую терапию, дополнительные схемы химиопрепаратов и высокотехнологичную CAR-T-клеточную терапию в московских клиниках. Врачи обнаружили у Светланы метастазы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ходе болезни возникли серьезные осложнения: у Светланы развились анемия, тромбоцитопения, поражение лицевого нерва, а также зафиксирован значительный опухолевый процесс в области головы и шеи. В декабре 2024 года врачи диагностировали распространение опухоли на вещество головного мозга, что значительно усложнило дальнейшее лечение. «В моем случае болезнь не дает мне передышки. Она не отступает, и даже если наступают небольшие улучшения, они не оказывают существенного влияния на общее состояние. Рак уже проник мне в голову», — делится Светлана. Согласно актуальному медицинскому заключению (имеется в распоряжении URA.RU), у Светланы выявлена диффузная B-крупноклеточная лимфома с первично-рефрактерным течением и множественными поражениями различных органов и тканей. Применение стандартных схем терапии не привело к положительным результатам. Врачи рекомендовали «Глофитамаб», который показан для лечения взрослых пациентов с лимфомой Фото: Создано в Midjourney © URA.RU В настоящее время единственным возможным способом стабилизации заболевания является использование современных таргетных препаратов, способных замедлить прогрессирование лимфомы. Вот только «Глофитамаб» — препарат очень дорогой. Светлане он просто не по карману. «Я отдаю себе отчет в том, что в моей ситуации вероятность выздоровления невысока. Однако отказаться от шанса жить полноценной жизнью — влюбляться, встречаться, расставаться, мечтать и испытывать те же чувства, что и мои сверстники — я не могу. Пусть мои шансы и малы, но я верю, что смогу побороть это тяжелое заболевание и надеюсь, что неравнодушные люди помогут мне приобрести необходимый препарат», — обратилась девушка. Помочь Светлане возможно несколькими способами: Распространить данную информацию в социальных сетях и сделать историю как можно более известной;

Привлечь внимание известных благотворителей и волонтеров к данной ситуации. Если вы готовы оказать помощь Светлане в приобретении необходимого препарата, свяжитесь с автором материала по электронной почте Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

23-летняя екатеринбурженка Светлана уже на протяжении года борется с агрессивной формой рака — лимфомой. За этот период ей пришлось пройти шесть курсов химиотерапии и лучевого облучения, однако заболевание оказалось резистентным к стандартным схемам лечения. В настоящее время для продолжения терапии необходим инновационный препарат «Глофитамаб», стоимость которого составляет порядка 500 тысяч рублей. Такая сумма является недоступной для Светланы. Как помочь девушке — в материале URA.RU. Светлана с раннего возраста проявляла творческие способности: занималась рукоделием, увлекалась рисованием, работала на шоколадной фабрике, а в 21 год заняла должность руководителя производственного цеха. «До недавнего времени моя жизнь была насыщенной и яркой: я строила масштабные планы, активно развивалась в профессиональной сфере. Однако год назад произошли события, которые полностью изменили мою реальность и разделили жизнь на „до“ и „после“», — рассказала Светлана. Первые симптомы заболевания проявились летом 2023 года, когда у девушки увеличился лимфатический узел на шее. «В какой-то момент я заметила припухлость в области шеи. Болевого синдрома не было, но меня это насторожило, поэтому я обратилась за медицинской помощью», — вспоминает она. После проведенной биопсии специалисты диагностировали лимфому IVА стадии с поражением миндалин, лимфатических узлов, почек, костных структур и костного мозга. С ноября 2023 по февраль 2024 года Светлане было проведено шесть курсов химиотерапии по протоколу R-CHOP. Несмотря на первоначально положительную динамику, спустя несколько месяцев заболевание дало рецидив. «Как любой пациент с онкологией я надеялась на улучшение после химии — иногда случаются чудеса, и хочется в них верить, но в моей ситуации этого не произошло», — отметила Светлана. В дальнейшем лечение включало лучевую терапию, дополнительные схемы химиопрепаратов и высокотехнологичную CAR-T-клеточную терапию в московских клиниках. В ходе болезни возникли серьезные осложнения: у Светланы развились анемия, тромбоцитопения, поражение лицевого нерва, а также зафиксирован значительный опухолевый процесс в области головы и шеи. В декабре 2024 года врачи диагностировали распространение опухоли на вещество головного мозга, что значительно усложнило дальнейшее лечение. «В моем случае болезнь не дает мне передышки. Она не отступает, и даже если наступают небольшие улучшения, они не оказывают существенного влияния на общее состояние. Рак уже проник мне в голову», — делится Светлана. Согласно актуальному медицинскому заключению (имеется в распоряжении URA.RU), у Светланы выявлена диффузная B-крупноклеточная лимфома с первично-рефрактерным течением и множественными поражениями различных органов и тканей. Применение стандартных схем терапии не привело к положительным результатам. В настоящее время единственным возможным способом стабилизации заболевания является использование современных таргетных препаратов, способных замедлить прогрессирование лимфомы. Вот только «Глофитамаб» — препарат очень дорогой. Светлане он просто не по карману. «Я отдаю себе отчет в том, что в моей ситуации вероятность выздоровления невысока. Однако отказаться от шанса жить полноценной жизнью — влюбляться, встречаться, расставаться, мечтать и испытывать те же чувства, что и мои сверстники — я не могу. Пусть мои шансы и малы, но я верю, что смогу побороть это тяжелое заболевание и надеюсь, что неравнодушные люди помогут мне приобрести необходимый препарат», — обратилась девушка. Помочь Светлане возможно несколькими способами: Если вы готовы оказать помощь Светлане в приобретении необходимого препарата, свяжитесь с автором материала по электронной почте Dzhallatova@ura.ru.