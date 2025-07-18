18 июля 2025

Стало известно имя нового гендиректора футбольного клуба «Челябинск»

Иван Савин назначен генеральным директором ФК «Челябинск»
© Служба новостей «URA.RU»
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Футбольный клуб написал о назначении Савина 19 июля
Футбольный клуб написал о назначении Савина 19 июля Фото:

Иван Савин назначен генеральным директором футбольного клуба «Челябинск». Он одновременно продолжит руководить и хоккейным клубом «Трактор». Об этом 19 июля сообщается в telegram-канале ФК «Челябинск». 

«Иван Анатольевич Савин назначен генеральным директором клуба. Спортивный руководитель сохранит пост в хоккейном клубе и будет возглавлять две профессиональные команды Челябинской области», — говорится в сообщении. Подробности о сроках контракта и возможных изменениях в структуре управления ФК «Челябинск» пока не раскрываются.

Как сообщало URA.RU ранее, о назначении Савина на пост гендиректора ФК «Челябинск» писали источники в спортивных кругах. Клуб «Челябинск» недавно вышел в Первую лигу ФНЛ, а «Трактор» успешно стартовал в суперфинале чемпионата КХЛ 3Х3. Ожидается, что под руководством Савина обе команды продолжат развитие, однако детали изменений в структуре футбольного клуба пока не раскрываются.

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Иван Савин назначен генеральным директором футбольного клуба «Челябинск». Он одновременно продолжит руководить и хоккейным клубом «Трактор». Об этом 19 июля сообщается в telegram-канале ФК «Челябинск».  «Иван Анатольевич Савин назначен генеральным директором клуба. Спортивный руководитель сохранит пост в хоккейном клубе и будет возглавлять две профессиональные команды Челябинской области», — говорится в сообщении. Подробности о сроках контракта и возможных изменениях в структуре управления ФК «Челябинск» пока не раскрываются. Как сообщало URA.RU ранее, о назначении Савина на пост гендиректора ФК «Челябинск» писали источники в спортивных кругах. Клуб «Челябинск» недавно вышел в Первую лигу ФНЛ, а «Трактор» успешно стартовал в суперфинале чемпионата КХЛ 3Х3. Ожидается, что под руководством Савина обе команды продолжат развитие, однако детали изменений в структуре футбольного клуба пока не раскрываются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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