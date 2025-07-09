Гендиректор «Трактора» возглавит ФК «Челябинск»

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Савин будет совмещать должности гендиректора в обоих спортивных клубах
Савин будет совмещать должности гендиректора в обоих спортивных клубах Фото:

Генеральный директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Савин в ближайшие дни будет назначен руководителем ФК «Челябинск». При этом он будет совмещать обе эти должности одновременно.

«Савин останется генеральным директором ХК „Трактор“ и одновременно возглавит ФК „Челябинск“. Опытный и успешный спортивный функционер теперь будет отвечать за развитие не только хоккея, но и футбола в южноуральской столице», — сообщили источники в спортивных кругах региона. 

Официального подтверждения этой информации пока нет. Футбольный клуб ожидают серьезные изменения, которые затронут, в том числе, структуру управления и устав организации.

Как сообщало URA.RU, ранее футбольный клуб «Челябинск» одержал победу в стыковых матчах и вышел в Первую лигу ФНЛ. Губернатор региона Алексей Текслер лично поздравил спортсменов, посетив раздевалку команды. В свою очередь, «Трактор» выиграл первую игру в суперфинале чемпионата КХЛ 3Х3 у минского «Динамо». Турнир проходит с 6 по 12 июля на малом льду «ЦСКА Арены» в Москве.

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Генеральный директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Савин в ближайшие дни будет назначен руководителем ФК «Челябинск». При этом он будет совмещать обе эти должности одновременно. «Савин останется генеральным директором ХК „Трактор“ и одновременно возглавит ФК „Челябинск“. Опытный и успешный спортивный функционер теперь будет отвечать за развитие не только хоккея, но и футбола в южноуральской столице», — сообщили источники в спортивных кругах региона.  Официального подтверждения этой информации пока нет. Футбольный клуб ожидают серьезные изменения, которые затронут, в том числе, структуру управления и устав организации. Как сообщало URA.RU, ранее футбольный клуб «Челябинск» одержал победу в стыковых матчах и вышел в Первую лигу ФНЛ. Губернатор региона Алексей Текслер лично поздравил спортсменов, посетив раздевалку команды. В свою очередь, «Трактор» выиграл первую игру в суперфинале чемпионата КХЛ 3Х3 у минского «Динамо». Турнир проходит с 6 по 12 июля на малом льду «ЦСКА Арены» в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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