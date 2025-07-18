В лесах много грибов
В Щучанском округе Курганской области грибники привозят из леса полные ведра и ящики груздей. Об этом местные жители рассказывают в соцсетях.
«В лесах рядом с селом Песчанским очень много груздей в бору. Люди их везут ящиками», — сообщается в паблике грибников во «ВКонтакте».
Ранее недалеко от Кургана в Каргапольском округе в лесах появились сырые грузди. Грибники их собирают мешками и пакетами.
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