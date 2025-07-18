18 июля 2025

Курганцы везут из леса грузди ящиками. Фото

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В лесах много грибов
В лесах много грибов Фото:

В Щучанском округе Курганской области грибники привозят из леса полные ведра и ящики груздей. Об этом местные жители рассказывают в соцсетях.

«В лесах рядом с селом Песчанским очень много груздей в бору. Люди их везут ящиками», — сообщается в паблике грибников во «ВКонтакте».

Ранее недалеко от Кургана в Каргапольском округе в лесах появились сырые грузди. Грибники их собирают мешками и пакетами. 

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В Щучанском округе Курганской области грибники привозят из леса полные ведра и ящики груздей. Об этом местные жители рассказывают в соцсетях. «В лесах рядом с селом Песчанским очень много груздей в бору. Люди их везут ящиками», — сообщается в паблике грибников во «ВКонтакте». Ранее недалеко от Кургана в Каргапольском округе в лесах появились сырые грузди. Грибники их собирают мешками и пакетами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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