В ХМАО из-за заснувших водителей пострадали 16 человек, еще двое погибли

В ХМАО фиксируется увеличение количества ДТП связанных с засыпанием водителя за рулем. Только за июль 2025 года произошло 15 таких аварий. В них пострадали 16 человек, еще двое — погибли, сообщили в Гоставтоинспекции Югры.
«В Югре водители стали чаще засыпать за рулем… На территории округа с начала июля текущего года зарегистрировано 15 подобных автоаварий, в которых два человека погибли, 16 — получили травмы», — написано в telegram-канале ведомства.
Там отмечается, что съезд с дороги — одно из самых опасных дорожных происшествий. По статистике, после таких ДТП люди получают тяжелейшие травмы, а их положение нередко усугубляет отсутствие пристегнутого ремня безопасности.
Ранее URA.RU писало, что в Югре подростки забираются на дорожные знаки, изображая на них распятого человека. Такие действия могут повлечь не только общественное осуждение, но ДТП и юридическую ответственность.
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