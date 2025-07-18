18 июля 2025

В ХМАО из-за заснувших водителей пострадали 16 человек, еще двое погибли

© Служба новостей «URA.RU»
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С начала июля в Югре произошло 15 ДТП из-за заснувших водителей
С начала июля в Югре произошло 15 ДТП из-за заснувших водителей Фото:

В ХМАО фиксируется увеличение количества ДТП связанных с засыпанием водителя за рулем. Только за июль 2025 года произошло 15 таких аварий. В них пострадали 16 человек, еще двое — погибли, сообщили в Гоставтоинспекции Югры.

«В Югре водители стали чаще засыпать за рулем… На территории округа с начала июля текущего года зарегистрировано 15 подобных автоаварий, в которых два человека погибли, 16 — получили травмы», — написано в telegram-канале ведомства.

Там отмечается, что съезд с дороги — одно из самых опасных дорожных происшествий. По статистике, после таких ДТП люди получают тяжелейшие травмы, а их положение нередко усугубляет отсутствие пристегнутого ремня безопасности.

Ранее URA.RU писало, что в Югре подростки забираются на дорожные знаки, изображая на них распятого человека. Такие действия могут повлечь не только общественное осуждение, но ДТП и юридическую ответственность.

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В ХМАО фиксируется увеличение количества ДТП связанных с засыпанием водителя за рулем. Только за июль 2025 года произошло 15 таких аварий. В них пострадали 16 человек, еще двое — погибли, сообщили в Гоставтоинспекции Югры. «В Югре водители стали чаще засыпать за рулем… На территории округа с начала июля текущего года зарегистрировано 15 подобных автоаварий, в которых два человека погибли, 16 — получили травмы», — написано в telegram-канале ведомства. Там отмечается, что съезд с дороги — одно из самых опасных дорожных происшествий. По статистике, после таких ДТП люди получают тяжелейшие травмы, а их положение нередко усугубляет отсутствие пристегнутого ремня безопасности. Ранее URA.RU писало, что в Югре подростки забираются на дорожные знаки, изображая на них распятого человека. Такие действия могут повлечь не только общественное осуждение, но ДТП и юридическую ответственность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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