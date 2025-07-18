В ХМАО выявлено почти 100 водителей, подделавших права

За первое полугодие 2025 года в ХМАО выявлено и изъято 99 поддельных водительских удостоверений. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Югры.
«В Ханты-Мансийском автономном округе участились случаи выявления фальшивых водительских удостоверений. Только за первые шесть месяцев 2025 года в регионе было изъято 99 поддельных документов», — написано в telegram-канале ведомства.
Выявление фальшивых документов стало возможным благодаря комплексному подходу к проверке: инспекторы применяют визуальный осмотр, сверяют данные с электронными базами. В Госавтоинспекции напоминают, что и изготовление, и использование фальшивого водительского удостоверения уголовно наказуемы.
Так изготовителям фальшивых прав грозит лишение свободы на срок до двух лет, а также арест до шести месяцев или принудительные работы. Для тех, кто использует заведомо подложные документы, наказание может включать ограничение свободы, принудительные работы до одного года, либо лишение свободы на тот же срок.
Ранее URA.U писало, что в ХМАО фиксируется увеличение количества ДТП связанных с засыпанием водителя за рулем. Только за июль 2025 года произошло 15 таких аварий. В них пострадали 16 человек, еще двое — погибли.
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