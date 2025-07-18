Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 июля проинспектировал капремонт теплосети на перекрестке улиц Сталеваров и 60-летия Октября в Челябинске. Работы ведутся в рамках программы «Большой ремонт 74» и должны завершиться к 30 сентября текущего года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.
«Проведена большая работа, аккумулированы средства по всем возможным инструментам, включая федеральные, региональные и муниципальные, а также инвестпрограммы компаний. Данный участок и участок на шоссе Металлургов (около 4 км) — завершающие объекты, которые повысят эффективность теплоснабжения в северной зоне Челябинска», — процитировала слова Алексея Текслера пресс-служба правительства области.
Глав региона подчеркнул, что надежность и эффективность теплоснабжения напрямую зависят от уровня потерь. Они приводят к экономическим проблемам у теплоснабжающих организаций и спорам с генерирующими компаниями. Всего на перекрестке улиц Сталеваров и 60-летия Октября обновят 488 метров трубопровода. За последние пять лет в северной части Металлургического района заменили на новые почти все магистральные теплосети.
Как сообщало URA.RU ранее, в преддверии Дня металлурга губернатор Алексей Текслер проконтролировал процесс капитального ремонта моста через реку Миасс на улице Черкасской. Он лично оценил ход работ на путепроводе, который был построен в 1942 году и сегодня нуждается в масштабной модернизации из-за увеличения транспортной нагрузки.
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