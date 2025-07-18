18 июля 2025

Текслер приехал на перекопанную улицу в Челябинске, где меняют полкилометра теплотрассы. Фото

Текслер проинспектировал капремонт 488 метров теплосети на улице Сталеваров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работы должны завершиться до конца сентября
Работы должны завершиться до конца сентября Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 июля проинспектировал капремонт теплосети на перекрестке улиц Сталеваров и 60-летия Октября в Челябинске. Работы ведутся в рамках программы «Большой ремонт 74» и должны завершиться к 30 сентября текущего года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Проведена большая работа, аккумулированы средства по всем возможным инструментам, включая федеральные, региональные и муниципальные, а также инвестпрограммы компаний. Данный участок и участок на шоссе Металлургов (около 4 км) — завершающие объекты, которые повысят эффективность теплоснабжения в северной зоне Челябинска», — процитировала слова Алексея Текслера пресс-служба правительства области.

Глав региона подчеркнул, что надежность и эффективность теплоснабжения напрямую зависят от уровня потерь. Они приводят к экономическим проблемам у теплоснабжающих организаций и спорам с генерирующими компаниями. Всего на перекрестке улиц Сталеваров и 60-летия Октября обновят 488 метров трубопровода. За последние пять лет в северной части Металлургического района заменили на новые почти все магистральные теплосети.

Как сообщало URA.RU ранее, в преддверии Дня металлурга губернатор Алексей Текслер проконтролировал процесс капитального ремонта моста через реку Миасс на улице Черкасской. Он лично оценил ход работ на путепроводе, который был построен в 1942 году и сегодня нуждается в масштабной модернизации из-за увеличения транспортной нагрузки.

Ремонт на теплотрассе снизит риски потерь ресурсов
Ремонт на теплотрассе снизит риски потерь ресурсов
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 июля проинспектировал капремонт теплосети на перекрестке улиц Сталеваров и 60-летия Октября в Челябинске. Работы ведутся в рамках программы «Большой ремонт 74» и должны завершиться к 30 сентября текущего года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Проведена большая работа, аккумулированы средства по всем возможным инструментам, включая федеральные, региональные и муниципальные, а также инвестпрограммы компаний. Данный участок и участок на шоссе Металлургов (около 4 км) — завершающие объекты, которые повысят эффективность теплоснабжения в северной зоне Челябинска», — процитировала слова Алексея Текслера пресс-служба правительства области. Глав региона подчеркнул, что надежность и эффективность теплоснабжения напрямую зависят от уровня потерь. Они приводят к экономическим проблемам у теплоснабжающих организаций и спорам с генерирующими компаниями. Всего на перекрестке улиц Сталеваров и 60-летия Октября обновят 488 метров трубопровода. За последние пять лет в северной части Металлургического района заменили на новые почти все магистральные теплосети. Как сообщало URA.RU ранее, в преддверии Дня металлурга губернатор Алексей Текслер проконтролировал процесс капитального ремонта моста через реку Миасс на улице Черкасской. Он лично оценил ход работ на путепроводе, который был построен в 1942 году и сегодня нуждается в масштабной модернизации из-за увеличения транспортной нагрузки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...