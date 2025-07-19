В истории отечественного искусства есть имена, которые навсегда остаются в памяти зрителей, олицетворяя собой эпоху и ее идеалы. Одним из таких имен является Людмила Чурсина — актриса, чей талант и красота покорили миллионы сердец не только в СССР, но и в Голливуде. Путь актрисы от юности до сегодняшнего дня в материале URA.RU.
Детство и юность Людмилы Чурсиной
Людмила Алексеевна Чурсина появилась на свет в июле 1941 года, в самый разгар начала Великой Отечественной войны. Ее рождение случилось при крайне драматических обстоятельствах: ее мать, Геновефа Иосифовна, находясь в положении, была вынуждена бежать из Риги, где служил ее муж, офицер Алексей Федорович Чурсин.
По дороге в Великие Луки начались роды, и девочку пришлось принимать в полевых условиях — прямо в палатке у военных. Вскоре после этого начались ожесточенные бомбежки, и в панике мать потеряла новорожденную. Чудом найденная в картофельном поле, засыпанная землей, маленькая Люда выжила. Спустя несколько дней их эвакуировали в Сталинабад — ныне Душанбе, где девочка официально получила имя и документы.
«Нашими соседями по комнате были муж, жена и маленький ребенок. Они были более зажиточными, чем мы, и часто варили на примусе манную кашу, которая для нас была недоступной роскошью. Запах манки, особенно подгоревшей, казался мне божественным», — рассказывала Чурсина в интервью порталу «7 дней».
Детство Людмилы проходило в условиях военного гарнизона, постоянных переездов и тяжелой жизни послевоенной страны. Семья жила в Грузии, затем на Камчатке, а позже — в суровых условиях Чукотки, где гарнизон размещался недалеко от Бухты Провидения. В этих краях будущая актриса запомнила коробки с китайскими яблоками, выгружаемые прямо в сугробы.
Девочка была живой, озорной, часто ссорилась с мальчишками, нередко возвращаясь домой с разбитыми коленями и рваными платьями. Отец был строг, а мать пыталась совмещать работу и воспитание детей. В семье царил дух дисциплины, но и тепла было немало.
Когда Людмиле было 13 лет, ее отец получил новое назначение в Батуми. Там девочка начала заниматься музыкой и впервые по-настоящему увлеклась учебой. Школу она закончила в Великих Луках с золотой медалью, несмотря на внутренние комплексы: высокий рост, крупные руки и 38-й размер обуви заставляли ее чувствовать себя неуклюжей.
«Я страшно стеснялась своих 177 сантиметров. Мои ровесники, дети войны, все как один были низкорослыми, а я выделялась и страдала от этого. Чувствовала себя белой вороной, сутулилась, старалась быть незаметной», — вспоминала актриса.
Поступать в театральный вуз Людмила изначально не собиралась. Она подумывала о технической профессии: «Я то колхозом хотела руководить, то стоять на палубе корабля или конструировать самолеты». По настоянию подруги будущая актриса решила подать документы сразу в три театральных вуза — ВГИК, ГИТИС и Щукинское училище. К ее изумлению, везде прошла конкурс.
«Я совершенно не знала, чем один вуз или мастер отличается от другого. Но по разговорам вокруг поняла, что „Щука“ котируется. А может, и еще кто-то сверху подсказал моей интуиции — иди, мол, туда», — рассказывала актриса в беседе с корреспондентом газеты «Известия».
Выбор пал на Щукинское училище, где она стала студенткой курса Леонида Шихматова. Обучение давалось непросто: пришлось избавляться от акцента и осваивать сценическую речь. На втором курсе Чурсина хотела бросить институт, но ректор Борис Захава поддержал ее, и она осталась. В 1963 году Людмила закончила училище с отличием.
Людмила Чурсина в театре
После окончания Щукинского училища актрису пригласили в Театр им. Вахтангова, где она сыграла в спектаклях «Новые знакомые», «Ричард III». Однако спустя два года она перебралась в Ленинград и на целых 10 лет стала актрисой Ленинградского театра драмы (ныне: Александринский театр, — прим. ред).
«Огромную радость доставляла работа с Арсением Сагальчиком. Прекрасный режиссер с "тараканами" — в самом хорошем смысле. Александринка — намоленная сцена, она помнит великих мастеров. Ленинград ассоциируется у меня с бесшабашной юностью и молодостью», — вспоминала актриса о своей работе в Ленинградском театре.
В Москве она обосновалась уже в 1984, когда перешла в Театр Советской Армии. Здесь Чурсина сыграла Настасью Филипповну в «Идиоте» — одну из самых долгожданных ролей. Затем последовали постановки «Дети солнца», «Иванов», «Прощальный свет», «Маскарад», «Боже, храни короля», «Дуэт для солистки» — спектакль, в котором она потрясающе воплотила образ скрипачки-инвалида.
В последние десятилетия Чурсина участвовала в спектаклях «Супруги Каренины», «Игра на клавишах души», «Элинор и ее мужчины», а также работала в антрепризах.
Людмила Чурсина в кино
Кинокарьера Чурсиной началась еще во время учебы. Первой работой стала небольшая роль в фильме «Две жизни» (1961), а уже через год она попала на съемочную площадку к Льву Кулиджанову в драму «Когда деревья были большими». Ее партнерами были такие мастера, как Юрий Никулин и Василий Шукшин.
Настоящий прорыв произошел с ролью Дарьи в фильме «Донская повесть» Владимира Фетина. Ради этой роли она поправилась на десять килограммов — требование режиссера. Именно на съемках этой картины произошло знакомство с Фетиным, которое позже переросло в личные отношения.
После «Донской повести» началась череда значительных ролей. Актриса сыграла в фильмах «Весна на Одере», «Туманность Андромеды», «Два билета на дневной сеанс», где воплотила образ женщины с тяжелой судьбой. Особенно ярко ее талант раскрылся в драмах «Виринея» и «Любовь Яровая», в «Журавушке» и в исторической саге «Угрюм-река». За роли в этих фильмах Чурсина получила премию братьев Васильевых и международное признание.
«Важно, чтобы роль позволяла, говоря словами режиссера Андрея Гончарова, послать в зал свою телеграмму. Но в любом случае на первый план выступают человеческие чувства. А это вне времени. Что бы ни происходило — войны, революции, — люди так же чувствуют, так же хотят любить и быть любимыми», — вспоминала свои роли женщин «из революции» Людмила Чурсина.
В 1970-е она активно снималась в СССР и за его пределами. Работала с Василием Лановым, Бориславом Брондуковым, Донатасом Банионисом. Среди запомнившихся работ — «Приваловские миллионы», «Схватка», «Открытая книга».
Актрисе предлагали контракт в Голливуде — участие сразу в пятнадцати проектах, но она отказалась, хотя позже и признавалась, что сожалела. «В то время у меня было много работы здесь, на родине. Более того, когда мы через много лет с делегацией поехали в Америку и попали в Голливуд, ко мне подсел пожилой человек. „А что же вы не приехали? У вас могла быть другая судьба“, — сказал он мне. Я говорю: „Вы знаете, я своей судьбой более чем довольна, не хочу другой“, — рассказывала Чурсина в интервью Борису Корчевникову.
В 1980-е и 1990-е годы продолжала сниматься: «Демидовы», «Ювелирное дело», «Русь изначальная», «Досье человека в „Мерседесе“». С началом нового века появилась в телесериалах: «Надежда уходит последней», «Чисто московские убийства», «Поединки», «Мой муж — гений», «Анатомия убийства» и других.
Личная жизнь
Людмила Чурсина никогда не была обделена мужским вниманием. Армен Джигарханян, Никита Михалков, Владимир Этуш — все они восхищались ею. Познакомившись на съемках, у актрисы завязалась история любви с Владимиром Фетиным, который стал ее первым мужем.
Чурсину упрекали в том, что она разбила семью, но Фетин тогда уже не был женат. «Мы жили в разных городах: я — в Москве, он — в Ленинграде. Скучали очень и каждый день писали друг другу письма. А как только у меня выдавалась свободная минутка, я садилась в общий вагон и мчалась в Ленинград, чтобы хотя бы полдня побыть с Володей. Мы не могли друг без друга, это было очевидно», — отмечала актриса.
Их брак был наполнен сильными чувствами, но оказался несчастливым из-за зависимости Фетина от алкоголя. После многочисленных попыток сохранить брак и даже попытки самоубийства, от которого ее спас мимопроходящий мужчина, Чурсина все-таки ушла, но продолжала помогать бывшему мужу до самой его смерти.
Второй супруг — ученый-океанолог Владимир Залитис. Брак был недолгим, хоть и теплым, но характерами они не сошлись: он жил экспедициями, она — сценой и съемками.
Третьим мужем актрисы стал дипломат Игорь Андропов — сын бывшего Генсека СССР. Союз оказался непростым: Игорь был ревнив, склонен к срывам. Бывшая жена вернулась в дом в момент их размолвки, и Чурсина ушла, окончательно отказавшись от дальнейших попыток устроить личную жизнь.
«С Игорем мы встретились у общих друзей. Оба были одинокими, я тогда только что рассталась со своим вторым мужем. Я восприняла его таким, каким он был на самом деле. У Игоря невероятная память, он прекрасно образованный человек, писал хорошие стихи, хотя, конечно, обладал очень сложным характером», — делилась актриса с корреспондентом издания «Аргументы и Факты»
Детей у актрисы нет, но она тесно связана с семьей племянника и не чувствует себя одинокой.
Людмила Чурсина сейчас
Несмотря на возраст, Людмила Чурсина продолжает творческую деятельность. «Такое ощущение, что людей среднего возраста и пожилых просто не существует! Идешь мимо газетного киоска, смотришь журналы. На обложках — все только до 20 лет. Хотя, думаю, мы потихоньку начали осознавать: средний возраст и старость — это не беда», — рассказывала актриса изданию «Аргументы и Факты».
Она снимается в кино, участвует в театральных постановках, выступает на фестивалях. В 2021 году исполнила роль в фильме «Чудотворная» и получила награду на фестивале «Дубль дв@» за вклад в кино. В том же году была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Она остается символом интеллигентности, достоинства и внутренней силы. Актриса, которую невозможно спутать ни с кем другим, сумела сохранить верность своему делу и зрителю. «Уныние — это грех. Пока мы недовольны жизнью, она же все равно проходит. Поэтому надо искать радость», — отмечала Чурсина.
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