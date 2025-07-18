В Челябинске досрочно отремонтируют сквер и заасфальтируют дороги у аэропорта

Губернатор Алексей Текслер ознакомился с ходом работ по благоустройству Металлургического района Челябинска. Глава региона посетил территорию перед школой № 141, сквер возле кинотеатра «Россия», а также пообщался с жителями поселка Аэропорт-2. В части работ подрядчики идут с опережением графика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
Благоустройство в сквере перед школой находится на финальном этапе и будет завершено до 1 августа. Возле кинотеатра «Россия» работы идут с опережением графика за счёт экономии средств. Глава региона пообщался с жителями, которые остались довольны новым местом отдыха.
В правительстве региона подчеркнули, что в этом году в Металлургическом районе уже будет 32 благоустроенных сквера. Всего в Челябинске реализуется 81 проект по созданию комфортной городской среды, из которых 38 уже сданы. Основная часть объектов должна быть готова к 1 сентября. Финансирование осуществляется, в том числе, в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Также в ходе рабочего визита губернатор встретился с жителями поселка Аэропорт-2. По решению главы региона здесь будут заасфальтированы все дороги, ранее они были щебеночные. Подрядчик идет с опережением графика и планирует завершить работу досрочно.
Как сообщало URA.RU ранее, в преддверии Дня металлурга Алексей Текслер проконтролировал ход капитального ремонта моста через реку Миасс на улице Черкасской. Он также проинспектировал капремонт теплосети на перекрестке улиц Сталеваров и 60-летия Октября.
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