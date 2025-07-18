18 июля 2025

В Челябинске досрочно отремонтируют сквер и заасфальтируют дороги у аэропорта

Текслер ознакомился с благоустройством Металлургического района
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор провел большой объезд накануне Дня металлургов
Губернатор провел большой объезд накануне Дня металлургов Фото:

Губернатор Алексей Текслер ознакомился с ходом работ по благоустройству Металлургического района Челябинска. Глава региона посетил территорию перед школой № 141, сквер возле кинотеатра «Россия», а также пообщался с жителями поселка Аэропорт-2. В части работ подрядчики идут с опережением графика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

Благоустройство в сквере перед школой находится на финальном этапе и будет завершено до 1 августа. Возле кинотеатра «Россия» работы идут с опережением графика за счёт экономии средств. Глава региона пообщался с жителями, которые остались довольны новым местом отдыха.

В правительстве региона подчеркнули, что в этом году в Металлургическом районе уже будет 32 благоустроенных сквера. Всего в Челябинске реализуется 81 проект по созданию комфортной городской среды, из которых 38 уже сданы. Основная часть объектов должна быть готова к 1 сентября. Финансирование осуществляется, в том числе, в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Также в ходе рабочего визита губернатор встретился с жителями поселка Аэропорт-2. По решению главы региона здесь будут заасфальтированы все дороги, ранее они были щебеночные. Подрядчик идет с опережением графика и планирует завершить работу досрочно.

Как сообщало URA.RU ранее, в преддверии Дня металлурга Алексей Текслер проконтролировал ход капитального ремонта моста через реку Миасс на улице Черкасской. Он также проинспектировал капремонт теплосети на перекрестке улиц Сталеваров и 60-летия Октября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Алексей Текслер ознакомился с ходом работ по благоустройству Металлургического района Челябинска. Глава региона посетил территорию перед школой № 141, сквер возле кинотеатра «Россия», а также пообщался с жителями поселка Аэропорт-2. В части работ подрядчики идут с опережением графика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. Благоустройство в сквере перед школой находится на финальном этапе и будет завершено до 1 августа. Возле кинотеатра «Россия» работы идут с опережением графика за счёт экономии средств. Глава региона пообщался с жителями, которые остались довольны новым местом отдыха. В правительстве региона подчеркнули, что в этом году в Металлургическом районе уже будет 32 благоустроенных сквера. Всего в Челябинске реализуется 81 проект по созданию комфортной городской среды, из которых 38 уже сданы. Основная часть объектов должна быть готова к 1 сентября. Финансирование осуществляется, в том числе, в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Также в ходе рабочего визита губернатор встретился с жителями поселка Аэропорт-2. По решению главы региона здесь будут заасфальтированы все дороги, ранее они были щебеночные. Подрядчик идет с опережением графика и планирует завершить работу досрочно. Как сообщало URA.RU ранее, в преддверии Дня металлурга Алексей Текслер проконтролировал ход капитального ремонта моста через реку Миасс на улице Черкасской. Он также проинспектировал капремонт теплосети на перекрестке улиц Сталеваров и 60-летия Октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...