«Золотой гламур и роскошь до предела»: риелтор оценила квартиру Кадышевой за 170 млн

Певица Надежда Кадышева, которая сейчас наслаждается вновь обретенной популярностью, в том числе и у молодежи, обставила свою четырехкомнатную квартиру в Москве в стиле «золотой гламур». Об этом в беседе с URA.RU заявила риелтор Наталья Перескокова.
«Квартира в стиле классики "золотого гламура". Псевдоклассика с элементами рококо, стилизация под "дворцовый шик", как это часто любили делать в 90-х и 2000-х. Здесь главная цель подчеркнуть статус и богатство, а не сдержанную эстетику», — пояснила эксперт.
В Сети появились кадры квартиры народницы. Недвижимость на Долгоруковской улице Москвы в свое время досталась Кадышевой благодаря влиятельному политику. Ее стоимость — 170 млн рублей. Интерьер недвижимости звезды — в лучших традициях «дорого-богато».
В кухне-столовой — гарнитур с позолотой, орнаментами, лепниной и карнизами, напоминающими античные фронтоны. Обеденный стол на резных ножках в стиле Людовика XVI, стулья обиты парчой с цветочными узорами. Все оформлено в бежево-золотистых тонах с явной демонстрацией «богатства». «Сервировка тоже подчеркивает театральность и „декоративную роскошь“», — говорит Перескокова.
В спальне исполнительницы также преобладают золотые оттенки: в частности, кровать с изголовьем и балдахином. «Комбинация золота и белоснежных тканей создает „сказочный“ эффект, но больше напоминает интерьер турецкой свадьбы 1999 года. Кругом подушки, банты, блеск. Все говорит о желании подчеркнуть роскошь до предела», — оценивает риелтор.
Необычная и гардеробная, она же прихожая. Обилие зеркал в пол, драпировка и шторы создают ощущение театральной сцены. «Очень декоративно, но перегружено: в стиле „я надену все лучшее сразу“. Вся квартира Кадышевой построена на принципе „дорого-богато“ и духе эстрадных интерьеров времен Примадонны и „Нового русского стиля“. С точки зрения вкуса, это чрезмерно театральный и перегруженный интерьер, типичный для богатых людей 90-х — начала 2000-х, когда золото, лепнина и блеск считались верхом элитности, а с точки зрения статуса, безусловно, это дорого, вычурно и „на показ“. Стиль узнаваем и соответствует образу Кадышевой как певицы народного жанра», — резюмировала Перескокова.
К слову, скандальный сын Надежды Кадышевой живет неподалеку от мамы. У Григория также четырехкомнатная квартира, которая стоит примерно 100 млн рублей. При этом платить своим бывшим алименты сын певицы не торопится.
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