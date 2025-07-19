Молния убила пастуха, коня, овец и пса в Карачаево-Черкесии

В урочище Шайлыкъ-Сырт Карачаево-Черкесии был обнаружен погибший пастух, а также его конь, пастуший пес и несколько овец. По предварительным данным, причиной трагедии стал удар молнии.
«В урочище Шайлыкъ-Сырт Карачаевского района были обнаружены трупы мужчины и нескольких животных, погибших, предположительно, в результате воздействия электрического разряда молнии», — уточнили в региональной прокуратуре. По данному факту сейчас проводится проверка — устанавливают детали случившегося. Ход расследования находится под контролем надзорного ведомства.
Ранее, 12 июня, в Кемеровском округе от удара молнии погиб 17-летний студент в селе Березово. По данным СМИ, подросток приехал к родителям из Тайги, где учился в техникуме. Во время грозы он находился с друзьями в 30 метрах от дома, когда молния ударила в юношу. Родители вызвали скорую помощь, но, несмотря на реанимационные действия, он скончался по пути в больницу.
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