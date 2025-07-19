Президент Украины Владимир Зеленский не наградил офицеров ВСУ, принимающих участие в боях в Сумской области, так как недоволен их работой. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Сами украинские военнослужащие отмечают, что Зеленский не отметил подразделения и офицеров ВСУ, принимающие участие в боевых действиях на сумском и харьковском направлениях <...> Данная информация подтверждает наши сведения, что Зеленский крайне недоволен командованием ВСУ в Сумской области», — заявил источник в силовых структурах ТАСС.
Он отметил, что офицеры ВСУ, несмотря на привлечение всех резервов и наиболее боеспособных подразделений, не смогли вытеснить бойцов «Севера» с занятых позиций. Также собеседник указал, что в докладе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, опубликованном частично на украинских государственных ресурсах, отсутствует информация о ситуации на сумском и харьковском направлениях.
В марте начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил о переходе российских войск из Курской области в Сумскую с целью расширения зоны безопасности. Позже президент РФ Владимир Путин подтвердил создание буферной зоны вдоль границы и не исключил возможность установления контроля над Сумами, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.