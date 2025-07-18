Концерт Басты проходит в «Екатеринбург-Арене»
Во время своего выступления Баста решил помочь молодым родителям. Он принял участие в гендер-пати. У семьи уже есть один ребенок — дочка. Вторым ребенком также будет девочка.
«Мы вас поздравляем! Всего вам самого наилучшего!», — сказал Баста родителям. При оглашении результата сцена окрасилась в розовый цвет.
На концерт рэпера в Екатеринбурге пришло 40 тысяч свердловчан. Это рекорд для города. Слушатели раскупили все свободные места.
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