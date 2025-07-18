18 июля 2025

Баста помог узнать пол ребенка для будущих родителей во время концерта в Екатеринбурге. Видео

Баста принял участие в гендер-пати посреди своего концерта в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Басты проходит в «Екатеринбург-Арене»
Концерт Басты проходит в «Екатеринбург-Арене» Фото:

Во время своего выступления Баста решил помочь молодым родителям. Он принял участие в гендер-пати. У семьи уже есть один ребенок — дочка. Вторым ребенком также будет девочка.

«Мы вас поздравляем! Всего вам самого наилучшего!», — сказал Баста родителям. При оглашении результата сцена окрасилась в розовый цвет.

На концерт рэпера в Екатеринбурге пришло 40 тысяч свердловчан. Это рекорд для города. Слушатели раскупили все свободные места.

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Во время своего выступления Баста решил помочь молодым родителям. Он принял участие в гендер-пати. У семьи уже есть один ребенок — дочка. Вторым ребенком также будет девочка. «Мы вас поздравляем! Всего вам самого наилучшего!», — сказал Баста родителям. При оглашении результата сцена окрасилась в розовый цвет. На концерт рэпера в Екатеринбурге пришло 40 тысяч свердловчан. Это рекорд для города. Слушатели раскупили все свободные места.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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