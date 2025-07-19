«Ощущение контроля»: психолог оценила метод Кудрявцой забыться после срыва

Телеведущая Лера Кудрявцева, на всю страну в бессилии в борьбе с алкоголизмом мужа Игоря Макарова, нашла правильное спасение в бытовой рутине. Об этом в беседе с URA.RU рассказала психолог Ирина Гуляева, оценивая выбранный метод звезды. Кудрявцева сообщила, что в свой отпуск занялась «бытовой терапией». В течение трех дней она убиралась.
«Способ как у Леры Кудрявцевой действительно встречается довольно часто. Уборка, как и другие рутинные действия, может стать своеобразной "психологической анестезией". Повторяющиеся движения дают ощущение контроля, особенно в ситуациях, где человек бессилен (например, перед зависимостью близкого). Для женщин, особенно с высоким уровнем ответственности и заботы о других, это может быть подсознательная попытка "навести порядок" во внутреннем хаосе через внешний», — пояснила эксперт.
Лера уже несколько лет борется с алкоголизмом мужа, о чем она честно сообщала поклонникам. В один период времени ее усилия увенчались успехом, пара сохранила семью. Но выяснилось, что беда вернулась. Уставшая Кудрявцева честно призналась в этом, расписавшись в бессилии. Она плакала и говорила, что стала созависимой.
Бытовые дела помогли теледиве чуть «отключиться» и освободить голову. Однако психолог Ирина Гуляева предупреждает: у этого метода есть и обратная сторона, которую необходимо учитывать. «Важно понимать: это временное облегчение, а не полноценная терапия. За внешней активностью часто скрывается подавленная боль, тревога, страх, и с ними лучше работать глубже — через осознанную поддержку или профессиональную помощь», — резюмировала эксперт.
Брак с хоккеистом Игорем Макаровым, который младше ее на 16 лет, стал для Кудрявцевой третьим. Пара поженилась в 2013 году. В 2018-м у них родилась дочь Маша.
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