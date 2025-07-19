Украина вымаливает у России новый раунд переговоров

Зеленский: секретарь СНБО Умеров предложил России новую встречу
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Украина предложила России новый раунд переговоров
Украина предложила России новый раунд переговоров Фото:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров предложил российской стороне провести новую встречу по переговорам на следующей неделе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном телеграм-канале.

Также секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня», — написал президент в своем официальном telegram-канале.

Ранее Зеленский поручил новому секретарю СНБО Рустему Умерову активизировать переговоры с Россией, которые проходят в Стамбуле. На это в Кремле отреагировали положительно: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инициативу Киева по ускорению переговорного процесса «позитивным сигналом» и заявил, что Москва также заинтересована в увеличении переговорной динамики.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров предложил российской стороне провести новую встречу по переговорам на следующей неделе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном телеграм-канале. Также секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня», — написал президент в своем официальном telegram-канале. Ранее Зеленский поручил новому секретарю СНБО Рустему Умерову активизировать переговоры с Россией, которые проходят в Стамбуле. На это в Кремле отреагировали положительно: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инициативу Киева по ускорению переговорного процесса «позитивным сигналом» и заявил, что Москва также заинтересована в увеличении переговорной динамики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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