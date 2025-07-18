Кремль тепло воспринял слова Зеленского об активизации переговоров

Кремль положительно оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского об активизации переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это позитивный сигнал. Мы согласны. Мы являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу», — ответил Песков во время конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.
Ранее президент Зеленский дал указание новому секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустему Умерову активизировать переговоры с РФ, проходящие в Стамбуле. Об этом президент сообщил в своем telegram-канале.
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