Кремль тепло воспринял слова Зеленского об активизации переговоров

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Песков назвал решение позитивным сигналом
Песков назвал решение позитивным сигналом Фото:
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Мирные переговоры между Россией и Украиной

Кремль положительно оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского об активизации переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это позитивный сигнал. Мы согласны. Мы являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу», — ответил Песков во время конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.

Ранее президент Зеленский дал указание новому секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустему Умерову активизировать переговоры с РФ, проходящие в Стамбуле. Об этом президент сообщил в своем telegram-канале.

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Кремль положительно оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского об активизации переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это позитивный сигнал. Мы согласны. Мы являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу», — ответил Песков во время конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Ранее президент Зеленский дал указание новому секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустему Умерову активизировать переговоры с РФ, проходящие в Стамбуле. Об этом президент сообщил в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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