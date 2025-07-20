«Странный, я его лет 200 не видел»: Пригожин ответил на выпад Шаляпина

Продюсер Пригожин: я не понимаю, что Шаляпину от меня нужно
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продюсер не понимает, что артист от него хочет
Продюсер не понимает, что артист от него хочет Фото:

Продюсер Иосиф Пригожин удивляется, почему певец Прохор Шаляпин решил заговорить о нем и поставить под сомнение его профессиональные качества. В беседе с URA.RU Пригожин высказал свое отношение к артисту.

«Честно говоря, мне вообще все равно на него. Почему он считает, что я о нем вообще где-то говорю? Я не думаю о нем даже. Странный персонаж. Я его уже не видел лет 200. Не понимаю, что ему нужно от меня в принципе?» — заявил Пригожин.

Прохор в интервью шоу «За деньги» заявил, что Иосиф пытается обесценить его как творческую личность. Кроме того, Шаляпин признался, что Пригожин вызывает у него много вопросов.

В свою очередь продюсер в беседе с агентством подчеркнул, что последний раз он обсуждал артиста в контексте его настоящих имени и фамилии. Прохора по паспорту зовут Андрей Захаренков. «И что я наговариваю на него? Может, он вспоминает меня ради хайпа? Так я могу опубличить контракт на 25 лет, который мы с ним отказались подписывать. Он тогда хотел работать со мной, а мы с Витей Дробышем отказались — слишком разные взгляды на мир. Как говорил великий композитор Владимир Матецкий: „Артист хорош настолько, насколько хороша его последняя песня“. А какая песня у Шаляпина?» — задался вопросом Пригожин.

Самое забавное, что при встрече Прохор спокойно здоровается и никакого негатива не испытывает, заявляет Иосиф. В заключении он посоветовал всем коллегам и знакомым, у которых вдруг есть к нему вопросы, связываться с ним напрямую и решать их лично.

Шаляпин в разговоре с URA.RU ранее давал отпор Виктору Дробышу. По словам певца, он не понимает, почему бывший продюсер постоянно его цепляет в своих интервью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Продюсер Иосиф Пригожин удивляется, почему певец Прохор Шаляпин решил заговорить о нем и поставить под сомнение его профессиональные качества. В беседе с URA.RU Пригожин высказал свое отношение к артисту. Прохор в интервью шоу «За деньги» заявил, что Иосиф пытается обесценить его как творческую личность. Кроме того, Шаляпин признался, что Пригожин вызывает у него много вопросов. В свою очередь продюсер в беседе с агентством подчеркнул, что последний раз он обсуждал артиста в контексте его настоящих имени и фамилии. Прохора по паспорту зовут Андрей Захаренков. «И что я наговариваю на него? Может, он вспоминает меня ради хайпа? Так я могу опубличить контракт на 25 лет, который мы с ним отказались подписывать. Он тогда хотел работать со мной, а мы с Витей Дробышем отказались — слишком разные взгляды на мир. Как говорил великий композитор Владимир Матецкий: „Артист хорош настолько, насколько хороша его последняя песня“. А какая песня у Шаляпина?» — задался вопросом Пригожин. Самое забавное, что при встрече Прохор спокойно здоровается и никакого негатива не испытывает, заявляет Иосиф. В заключении он посоветовал всем коллегам и знакомым, у которых вдруг есть к нему вопросы, связываться с ним напрямую и решать их лично. Шаляпин в разговоре с URA.RU ранее давал отпор Виктору Дробышу. По словам певца, он не понимает, почему бывший продюсер постоянно его цепляет в своих интервью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...