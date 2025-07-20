«Странный, я его лет 200 не видел»: Пригожин ответил на выпад Шаляпина

Продюсер Иосиф Пригожин удивляется, почему певец Прохор Шаляпин решил заговорить о нем и поставить под сомнение его профессиональные качества. В беседе с URA.RU Пригожин высказал свое отношение к артисту.
«Честно говоря, мне вообще все равно на него. Почему он считает, что я о нем вообще где-то говорю? Я не думаю о нем даже. Странный персонаж. Я его уже не видел лет 200. Не понимаю, что ему нужно от меня в принципе?» — заявил Пригожин.
Прохор в интервью шоу «За деньги» заявил, что Иосиф пытается обесценить его как творческую личность. Кроме того, Шаляпин признался, что Пригожин вызывает у него много вопросов.
В свою очередь продюсер в беседе с агентством подчеркнул, что последний раз он обсуждал артиста в контексте его настоящих имени и фамилии. Прохора по паспорту зовут Андрей Захаренков. «И что я наговариваю на него? Может, он вспоминает меня ради хайпа? Так я могу опубличить контракт на 25 лет, который мы с ним отказались подписывать. Он тогда хотел работать со мной, а мы с Витей Дробышем отказались — слишком разные взгляды на мир. Как говорил великий композитор Владимир Матецкий: „Артист хорош настолько, насколько хороша его последняя песня“. А какая песня у Шаляпина?» — задался вопросом Пригожин.
Самое забавное, что при встрече Прохор спокойно здоровается и никакого негатива не испытывает, заявляет Иосиф. В заключении он посоветовал всем коллегам и знакомым, у которых вдруг есть к нему вопросы, связываться с ним напрямую и решать их лично.
Шаляпин в разговоре с URA.RU ранее давал отпор Виктору Дробышу. По словам певца, он не понимает, почему бывший продюсер постоянно его цепляет в своих интервью.
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