Екатеринбуржцы после отгремевшего концерта Басты параллизовали движение в центре города. Толпы фанатов решили дойти от «Екатеринбург Арены» до своих домов пешком, игнорируя правила дорожного движения и запрещающие сигналы светофоров, передает корреспондент URA.RU.
«Большинство пешком идут, такие реки людей везде возле стадиона. На пешеходных переходах регулировщики стоят, ГАИ тоже есть», — сообщает корреспондент.
После концерта также подскочила и стоимость такси. По тарифу «Эконом» поездка обойдется минимум в 1000 рублей, а вокруг стадиона образовалась большая пробка.
На выступление Басты в уральской столице пришло рекордное количество свердловчан. «Екатеринбург Арена» вместила около 40 тысяч человек.
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