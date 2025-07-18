18 июля 2025

Фанаты Басты устроили транспортный коллапс в центре Екатеринбурга. Видео

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Из-за парализованного движения пришлось прибегнуть к помощи регулировщиков
Из-за парализованного движения пришлось прибегнуть к помощи регулировщиков Фото:

Екатеринбуржцы после отгремевшего концерта Басты параллизовали движение в центре города. Толпы фанатов решили дойти от «Екатеринбург Арены» до своих домов пешком, игнорируя правила дорожного движения и запрещающие сигналы светофоров, передает корреспондент URA.RU.

«Большинство пешком идут, такие реки людей везде возле стадиона. На пешеходных переходах регулировщики стоят, ГАИ тоже есть», — сообщает корреспондент. 

После концерта также подскочила и стоимость такси. По тарифу «Эконом» поездка обойдется минимум в 1000 рублей, а вокруг стадиона образовалась большая пробка.

На выступление Басты в уральской столице пришло рекордное количество свердловчан. «Екатеринбург Арена» вместила около 40 тысяч человек.

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Екатеринбуржцы после отгремевшего концерта Басты параллизовали движение в центре города. Толпы фанатов решили дойти от «Екатеринбург Арены» до своих домов пешком, игнорируя правила дорожного движения и запрещающие сигналы светофоров, передает корреспондент URA.RU. «Большинство пешком идут, такие реки людей везде возле стадиона. На пешеходных переходах регулировщики стоят, ГАИ тоже есть», — сообщает корреспондент.  После концерта также подскочила и стоимость такси. По тарифу «Эконом» поездка обойдется минимум в 1000 рублей, а вокруг стадиона образовалась большая пробка. На выступление Басты в уральской столице пришло рекордное количество свердловчан. «Екатеринбург Арена» вместила около 40 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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