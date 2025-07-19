«Мне так хорошо»: Мари Краймбрери спустилась со сцены и спела вместе с магнитогорцами

Певица Мари Краймбрери выступила в Магнитогорске с праздничным концертом в честь Дня металлурга 19 июля. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствовавший на мероприятии.
«Мари Краймбрери выступила в „Притяжении“ (городской курорт, — ред.). Свой хит „Океан“ певица исполнила вместе со зрителями, а также спустилась к ним со сцены», — передает корреспондент URA.RU.
Во время концерта певица исполнила свои самые известные композиции, а также поздравила работников Магнитогорского металлургического комбината с профессиональным праздником. Праздничная программа продолжалась до позднего вечера и завершилась салютом.
Вечером 19 июля в Челябинске прошел концерт, приуроченный к празднованию Дня металлурга. В торжественном мероприятии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он обратился с поздравительной речью к работникам металлургической сферы, а также вручил государственные награды сотрудникам Челябинского металлургического комбината, проявившим особые успехи в профессиональной деятельности.
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