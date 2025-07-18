Текслер приехал на концерт в честь Дня металлурга в Челябинске

В Челябинске вечером 19 июля состоялся праздничный концерт, посвященный Дню металлурга. В мероприятии принял участие губернатор региона Алексей Текслер. Он поздравил представителей отрасли и вручил государственные награды отличившимся работникам ЧМК. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU.
«Мы много делаем для развития Челябинска и, в частности, Металлургического района. Сегодня я лично объехал ряд объектов района. Работа ведется по многим направлениям, в первую очередь, это дороги и благоустройство. Совсем недавно мы завершили работы по благоустройству парка имени Тищенко — это замечательный подарок для вас и ваших детей. В этом году запланирован большой объем работ в жилищно-коммунальной сфере», — отметил Текслер, выступая на территории спортивного комплекса «Металлург».
Глава региона подчеркнул, что в настоящее время ведется активная замена теплотрасс на улице 60-летия Октября и шоссе Металлургов. Он отметил, что понимает временные неудобства, связанные с этими работами, однако они необходимы для надежного отопления домов в зимний период. Также он заверил, что развитие Металлургического района будет продолжено, а все усилия направлены на улучшение качества жизни жителей.
Губернатор поздравил коллектив металлургического комбината и вручил награды лучшим работникам предприятия. Также к челябинцам с напутственными словами обратился генеральный директор ПАО «ЧМК» Алексей Толстиков.
Праздник в СК «Металлург» начался с выступления ансамбля танца «Ералаш», детской хоровой студии «Радуга» и шоу барабанщиц. Концертная часть состояла из трех тематических блоков: «Урал — опорный край Державы», «Песни Победы» и «2025 год». В программе были показательные номера каратистов клуба «Белый тигр» и хореографического коллектива «Грация».
Кульминацией вечера стало зажжение символического Огня праздника и совместное исполнение финальной песни «От Волги до Енисея». Кроме этого, перед зрителями выступили звезды российской эстрады — группа «Баян-позитив» и Светлана Иванова из группы «Комбинация». Завершился праздник музыкально-феерическим представлением «Золотые звезды салюта».
Как сообщало URA.RU, в воскресенье, 19 июля, Алексей Текслер совершил большой объезд по Металлургическому району Челябинска. Он проконтролировал ремонт моста через реку Миасс на улице Черкасской, проинспектировал капремонт теплосети на перекрестке улиц Сталеваров и 60-летия Октября в Челябинске, а также посетил территорию перед школой № 141 и сквер возле кинотеатра «Россия», пообщавшись с жителями поселка Аэропорт-2.
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