Клава Кока (Клавдия Высокова) выступила на Дне металлурга в Нижнем Тагиле, несмотря на свое плохое самочувствие — несколькими днями ранее она оказалась в больницу из-за сорванного голоса. Своими впечатлениями о концерте в свердловском городе певица поделилась в социальных сетях.
"Наверное, это была лучшая поддержка за последние месяцы. Спасибо! Я будто ожила на сцене с вами. Я слышала каждого, в моменте даже заплакала от такой поддержки. [...] Мне очень тяжело дается все в последнее время. Наверное, пора как-то пересмотреть свою жизнь. Но сейчас только вы в силах меня окрылять! Я это никогда не забуду! И буду лететь, пока это это вам будет нужно", — написала артистка в своем telegram-канале.
Фанаты тепло встретили Клаву Коку. Кто-то даже подготовил картонную копию певицы в полный рост.
Также стало известно, что Высокова станет послом международного музыкального конкурса «Интервидение’25» (аналог "Евровидения"). Мероприятие впервые пройдет в Москве 20 сентября 2025 года.
В список участников также вошел певец Shaman, а в состав жюри — Игорь Матвиенко. В конкурсе примут участие и представители других стран.
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