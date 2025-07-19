19 июля 2025

Клава Кока выступила перед тагильчанами, несмотря на плохое самочувствие. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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За несколько дней до выступления певице пришлось ставить капельницы
За несколько дней до выступления певице пришлось ставить капельницы Фото:

Клава Кока (Клавдия Высокова) выступила на Дне металлурга в Нижнем Тагиле, несмотря на свое плохое самочувствие — несколькими днями ранее она оказалась в больницу из-за сорванного голоса. Своими впечатлениями о концерте в свердловском городе певица поделилась в социальных сетях. 

"Наверное, это была лучшая поддержка за последние месяцы. Спасибо! Я будто ожила на сцене с вами. Я слышала каждого, в моменте даже заплакала от такой поддержки. [...] Мне очень тяжело дается все в последнее время. Наверное, пора как-то пересмотреть свою жизнь. Но сейчас только вы в силах меня окрылять! Я это никогда не забуду! И буду лететь, пока это это вам будет нужно", — написала артистка в своем telegram-канале. 

Фанаты тепло встретили Клаву Коку. Кто-то даже подготовил картонную копию певицы в полный рост. 

Также стало известно, что Высокова станет послом международного музыкального конкурса «Интервидение’25» (аналог "Евровидения"). Мероприятие впервые пройдет в Москве 20 сентября 2025 года.

В список участников также вошел певец Shaman, а в состав жюри — Игорь Матвиенко. В конкурсе примут участие и представители других стран. 

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Клава Кока (Клавдия Высокова) выступила на Дне металлурга в Нижнем Тагиле, несмотря на свое плохое самочувствие — несколькими днями ранее она оказалась в больницу из-за сорванного голоса. Своими впечатлениями о концерте в свердловском городе певица поделилась в социальных сетях.  "Наверное, это была лучшая поддержка за последние месяцы. Спасибо! Я будто ожила на сцене с вами. Я слышала каждого, в моменте даже заплакала от такой поддержки. [...] Мне очень тяжело дается все в последнее время. Наверное, пора как-то пересмотреть свою жизнь. Но сейчас только вы в силах меня окрылять! Я это никогда не забуду! И буду лететь, пока это это вам будет нужно", — написала артистка в своем telegram-канале.  Фанаты тепло встретили Клаву Коку. Кто-то даже подготовил картонную копию певицы в полный рост.  Также стало известно, что Высокова станет послом международного музыкального конкурса «Интервидение’25» (аналог "Евровидения"). Мероприятие впервые пройдет в Москве 20 сентября 2025 года. В список участников также вошел певец Shaman, а в состав жюри — Игорь Матвиенко. В конкурсе примут участие и представители других стран. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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