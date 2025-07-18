Shaman анонсировал премьеру клипа для «Интервидения»

Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) представит новый клип на песню «Прямо по сердцу» для международного конкурса «Интервидение». Премьера состоится 20 июля на Новом Арбате в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе артиста.
«Премьера клипа Shaman на песню „Прямо по сердцу“ для „Интервидения“ состоится 20 июля на Новом Арбате», — заявили представители артиста, отметив, то сам исполнитель будет присутствовать на мероприятии. Информацию об этом сообщил ТАСС.
«Интервидение» впервые пройдет в Москве, 20 сентября 2025 года, по указу президента Владимира Путина. Прием заявок на покупку билетов стартовал 1 июля.
Конкурс позиционируется как альтернатива «Евровидению», российским участником станет певец Shaman, а в состав международного жюри войдет Игорь Матвиенко. Президент поделился тем, что музыкальный конкурс вызвал живой интерес и многие страны уже подтвердили свое участие.
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