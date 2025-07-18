Shaman анонсировал премьеру клипа для «Интервидения»

Shaman анонсировал премьеру нового клипа для «Интервидения»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Shaman представит клип на песню «Прямо по сердцу»
Shaman представит клип на песню «Прямо по сердцу» Фото:

Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) представит новый клип на песню «Прямо по сердцу» для международного конкурса «Интервидение». Премьера состоится 20 июля на Новом Арбате в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе артиста.

«Премьера клипа Shaman на песню „Прямо по сердцу“ для „Интервидения“ состоится 20 июля на Новом Арбате», — заявили представители артиста, отметив, то сам исполнитель будет присутствовать на мероприятии. Информацию об этом сообщил ТАСС.

«Интервидение» впервые пройдет в Москве, 20 сентября 2025 года, по указу президента Владимира Путина. Прием заявок на покупку билетов стартовал 1 июля. 

Конкурс позиционируется как альтернатива «Евровидению», российским участником станет певец Shaman, а в состав международного жюри войдет Игорь Матвиенко. Президент поделился тем, что музыкальный конкурс вызвал живой интерес и многие страны уже подтвердили свое участие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) представит новый клип на песню «Прямо по сердцу» для международного конкурса «Интервидение». Премьера состоится 20 июля на Новом Арбате в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе артиста. «Премьера клипа Shaman на песню „Прямо по сердцу“ для „Интервидения“ состоится 20 июля на Новом Арбате», — заявили представители артиста, отметив, то сам исполнитель будет присутствовать на мероприятии. Информацию об этом сообщил ТАСС. «Интервидение» впервые пройдет в Москве, 20 сентября 2025 года, по указу президента Владимира Путина. Прием заявок на покупку билетов стартовал 1 июля.  Конкурс позиционируется как альтернатива «Евровидению», российским участником станет певец Shaman, а в состав международного жюри войдет Игорь Матвиенко. Президент поделился тем, что музыкальный конкурс вызвал живой интерес и многие страны уже подтвердили свое участие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...