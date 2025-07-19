19 июля 2025

Утечка опасного химиката зафиксирована в США

Утечка серы произошла из-за схода с рельсов поезда в американском Иллинойсе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причины схода поезда с рельсов уточняются
Причины схода поезда с рельсов уточняются Фото:

Значительная утечка расплавленной серы произошла в штате Иллинойс (США) после схода с рельсов грузового поезда компании Norfolk Southern. Предварительно, с рельсов сошли 24 вагона (два из которых перевозили опасный химикат), в результате чего пострадали два сотрудника, сообщил перевозчик.

«Один из наших поездов, следовавших через Браунс, штат Иллинойс, сошел с рельсов незадолго до 19:00 18 июля (03:00 19 июля по московскому времени прим. ред.). По предварительным оценкам, с рельсов сошли 24 вагона, что привело к утечкам из двух вагонов, перевозивших расплавленную серу», — цитирует компанию издание Newsweek.

В результате аварии пострадали двое сотрудников поезда. Компания уточнила, что их госпитализировали, однако травмы не представляют угрозы для жизни. Власти штата и города сообщили, что угрозы для населения нет: химическое загрязнение не затронуло жилые районы, проводится постоянный мониторинг состояния воздуха и воды.

Мэр Маунт-Кармела Джо Джадж назвал произошедшее «значительной утечкой опасных веществ». По его словам, для ликвидации последствий аварии перекрыты автомобильные дороги и временно ограничено воздушное пространство над районом инцидента. К работам привлечены местные, региональные и федеральные службы экстренного реагирования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Значительная утечка расплавленной серы произошла в штате Иллинойс (США) после схода с рельсов грузового поезда компании Norfolk Southern. Предварительно, с рельсов сошли 24 вагона (два из которых перевозили опасный химикат), в результате чего пострадали два сотрудника, сообщил перевозчик. «Один из наших поездов, следовавших через Браунс, штат Иллинойс, сошел с рельсов незадолго до 19:00 18 июля (03:00 19 июля по московскому времени прим. ред.). По предварительным оценкам, с рельсов сошли 24 вагона, что привело к утечкам из двух вагонов, перевозивших расплавленную серу», — цитирует компанию издание Newsweek. В результате аварии пострадали двое сотрудников поезда. Компания уточнила, что их госпитализировали, однако травмы не представляют угрозы для жизни. Власти штата и города сообщили, что угрозы для населения нет: химическое загрязнение не затронуло жилые районы, проводится постоянный мониторинг состояния воздуха и воды. Мэр Маунт-Кармела Джо Джадж назвал произошедшее «значительной утечкой опасных веществ». По его словам, для ликвидации последствий аварии перекрыты автомобильные дороги и временно ограничено воздушное пространство над районом инцидента. К работам привлечены местные, региональные и федеральные службы экстренного реагирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...