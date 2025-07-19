Еврокомиссия потратит часть бюджета ЕС на развитие ядерной энергетики

Европейская комиссия предложила направить часть бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы, составляющего два триллиона евро, на развитие ядерной энергетики. Об этом сообщает издание Berliner-Zeitungсо.
«Еврокомиссия хочет выделить часть своего предложенного бюджета в два триллиона евро на период с 2028 по 2034 год на ядерную энергетику. Германия сразу же отвергла это предложение. Хотя канцлер Фридрих Мерц ( ХДС ) в начале этого года во время предвыборной кампании дал понять, что Берлин больше не будет возражать против предоставления ядерной энергетике равного статуса с возобновляемыми источниками энергии в политике ЕС, эта динамика, похоже, изменилась», — отмечают собеседники издания.
Вопросы развития ядерной энергетики и безопасности в Европе обсуждаются на фоне недавних заявлений немецких политиков о необходимости усиления ядерного сдерживания. Ранее в Германии рассматривалась возможность расширения доступа к ядерному оружию Великобритании и Франции или создания собственного европейского «ядерного зонтика» под руководством Берлина, что связано с изменяющейся мировой обстановкой и внутриполитическими дебатами о роли ядерных технологий в обеспечении безопасности региона.
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