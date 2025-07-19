19 июля 2025

Еврокомиссия потратит часть бюджета ЕС на развитие ядерной энергетики

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕС планирует потратить часть бюджета на ядерную энергетику
ЕС планирует потратить часть бюджета на ядерную энергетику Фото:

Европейская комиссия предложила направить часть бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы, составляющего два триллиона евро, на развитие ядерной энергетики. Об этом сообщает издание Berliner-Zeitungсо.

«Еврокомиссия хочет выделить часть своего предложенного бюджета в два триллиона евро на период с 2028 по 2034 год на ядерную энергетику. Германия сразу же отвергла это предложение. Хотя канцлер Фридрих Мерц ( ХДС ) в начале этого года во время предвыборной кампании дал понять, что Берлин больше не будет возражать против предоставления ядерной энергетике равного статуса с возобновляемыми источниками энергии в политике ЕС, эта динамика, похоже, изменилась», — отмечают собеседники издания.

Вопросы развития ядерной энергетики и безопасности в Европе обсуждаются на фоне недавних заявлений немецких политиков о необходимости усиления ядерного сдерживания. Ранее в Германии рассматривалась возможность расширения доступа к ядерному оружию Великобритании и Франции или создания собственного европейского «ядерного зонтика» под руководством Берлина, что связано с изменяющейся мировой обстановкой и внутриполитическими дебатами о роли ядерных технологий в обеспечении безопасности региона.

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Европейская комиссия предложила направить часть бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы, составляющего два триллиона евро, на развитие ядерной энергетики. Об этом сообщает издание Berliner-Zeitungсо. «Еврокомиссия хочет выделить часть своего предложенного бюджета в два триллиона евро на период с 2028 по 2034 год на ядерную энергетику. Германия сразу же отвергла это предложение. Хотя канцлер Фридрих Мерц ( ХДС ) в начале этого года во время предвыборной кампании дал понять, что Берлин больше не будет возражать против предоставления ядерной энергетике равного статуса с возобновляемыми источниками энергии в политике ЕС, эта динамика, похоже, изменилась», — отмечают собеседники издания. Вопросы развития ядерной энергетики и безопасности в Европе обсуждаются на фоне недавних заявлений немецких политиков о необходимости усиления ядерного сдерживания. Ранее в Германии рассматривалась возможность расширения доступа к ядерному оружию Великобритании и Франции или создания собственного европейского «ядерного зонтика» под руководством Берлина, что связано с изменяющейся мировой обстановкой и внутриполитическими дебатами о роли ядерных технологий в обеспечении безопасности региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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