Московскую область ночью 20 июня атаковали украинские беспилотники. Всю ночь в Подмосковье работала ПВО. В Зеленограде обломки сбитого беспилотника упали на припаркованные во дворе дома машины — они загорелись. Из-за падения обломков БПЛА пострадал жилой дом. Подробнее — в материале URA.RU.
Помимо Зеленограда, взрывы были также слышны в Истре, Нахабино и Солнечногорске. Это вторая массовая атака ВСУ за ночь на Московскую область. Первая была несколькими часами ранее — жители Зеленограда и Истринского района рассказали, что ночью слышали громкие хлопки и звуки, напоминающие взрывы.
Беспилотники повредили жилой дом
В ходе отражения атаки беспилотных летательных аппаратов в Зеленограде обломки одного из дронов причинили повреждения жилому дому, расположенному в 15-м микрорайоне. В окнах выбиты стекла. Местные жители рассказывали о сильном грохоте, который был слышен в момент взрыва БПЛА. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, серьезных разрушений нет. По предварительным данным, никто не пострадал.
В Зеленограде пожар — загорелись два автомобиля
Обломки сбитого беспилотника стали причиной пожара на парковке в одном из дворов Зеленограда. Повреждены минимум два автомобиля. По словам местных жителей, рядом расположен детский сад.
Момент ликвидации БПЛА попал на видео. Кадры сделал очевидец. Кроме того, сообщается, что средствами противовоздушной обороны Министерства обороны были сбиты 15 беспилотных летательных аппаратов противника, направлявшихся в сторону Москвы.
Что говорят власти
Аварийные службы занимаются устранением последствий падения фрагментов украинских беспилотников. Из-за атак аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили свою работу. Об этом проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале. По предварительным данным, серьезные разрушения отсутствуют, пострадавших также нет.
URA.RU продолжает следить за развитием ситуации. Подробнее о ночной атаке ВСУ на Московскую область — в онлайн-трансляции агентства.
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