Госдума разрабатывает закон против расчеловечивания детей

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В Госдуме озаботились проблемой расчеловечивания детей
В Госдуме озаботились проблемой расчеловечивания детей Фото:

В России хотят запретить распространение среди детей информации, пропагандирующей идеологию расчеловечивания. Соответствующий законопроект разрабатывается в Госдуме, сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

«В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды расчеловечивания», — заявила Татьяна Буцкая в беседе с РИА Новости. По ее словам, в последние годы через различные группы в соцсетях распространяется идеология отказа от человеческой идентичности, которая подается детям как безобидная игра, но впоследствии формирует у них ощущение, что общепринятые законы — как юридические, так и естественные — на них не распространяются. Буцкая также отметила, что такие идеи могут приводить к игнорированию элементарных правил поведения, включая запреты на противоправные действия и даже нормы дорожного движения.

Парламентарий разъяснила, что подобные «игры» могут внушать детям мысль о принадлежности к другому биологическому виду, например, к животным, что может спровоцировать опасное для жизни поведение. Она подчеркнула, что речь идет о распространении информации, одобряющей отказ от человеческой идентичности, в том числе в быту и социальных ролях. При этом законопроект не коснется традиционных детских игр, театральных постановок и других творческих мероприятий, где временное перевоплощение обусловлено сценарием или литературной основой.

Разрабатываемый документ направлен на предотвращение формирования у детей установок, которые могут привести к нарушению законов или созданию угрозы их жизни и здоровью. Законопроект предусматривает исключения для творческих и образовательных мероприятий, чтобы сохранить право детей на фантазию и самовыражение в контролируемых условиях.

Ранее, осенью 2024 года, председатель Госдумы Вячеслав Володин называл квадроберов частью плана Запада по расчеловечиванию детей. По его словам, этот план включает в себя отказ от гендерной (ЛГБТ — движение признано в России экстремистским и запрещено) и человеческой идентичности, что ведет к превращению населения в "суррогатов".

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В России хотят запретить распространение среди детей информации, пропагандирующей идеологию расчеловечивания. Соответствующий законопроект разрабатывается в Госдуме, сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. «В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды расчеловечивания», — заявила Татьяна Буцкая в беседе с РИА Новости. По ее словам, в последние годы через различные группы в соцсетях распространяется идеология отказа от человеческой идентичности, которая подается детям как безобидная игра, но впоследствии формирует у них ощущение, что общепринятые законы — как юридические, так и естественные — на них не распространяются. Буцкая также отметила, что такие идеи могут приводить к игнорированию элементарных правил поведения, включая запреты на противоправные действия и даже нормы дорожного движения. Парламентарий разъяснила, что подобные «игры» могут внушать детям мысль о принадлежности к другому биологическому виду, например, к животным, что может спровоцировать опасное для жизни поведение. Она подчеркнула, что речь идет о распространении информации, одобряющей отказ от человеческой идентичности, в том числе в быту и социальных ролях. При этом законопроект не коснется традиционных детских игр, театральных постановок и других творческих мероприятий, где временное перевоплощение обусловлено сценарием или литературной основой. Разрабатываемый документ направлен на предотвращение формирования у детей установок, которые могут привести к нарушению законов или созданию угрозы их жизни и здоровью. Законопроект предусматривает исключения для творческих и образовательных мероприятий, чтобы сохранить право детей на фантазию и самовыражение в контролируемых условиях. Ранее, осенью 2024 года, председатель Госдумы Вячеслав Володин называл квадроберов частью плана Запада по расчеловечиванию детей. По его словам, этот план включает в себя отказ от гендерной (ЛГБТ — движение признано в России экстремистским и запрещено) и человеческой идентичности, что ведет к превращению населения в "суррогатов".
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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