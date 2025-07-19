В аэропортах ХМАО массово отменяют рейсы в Москву и обратно

В аэропортах Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска отменены рейсы в Москву, в частности в аэропорт Шереметьево. Кроме того, отменены некоторые авиарейсы из Москвы, следовавшие в города ХМАО. Информация об этом размещена на официальных онлайн-табло аэропортов трех городов Югры.
Как указано в расписании на сайте аэропорта Ханты-Мансийска, отменен рейс SU1382 из Москвы, который должен был прибыть в 05:55, а также обратный рейс Ханты-Мансийск — Москва с расчетным временем вылета в 06:55. Аналогичные изменения коснулись рейсов в Сургуте: отменено прибытие рейса SU1512 из Москвы (запланированное время прилета — 06:50) и вылет рейса SU1513 в Москву, который должен был состояться в 08:00. В Нижневартовске отменен вылет рейса SU1473 в Москву — самолет должен был вылететь в 08:25.
Ранее URA.RU сообщало, что Москву и Подмосковье атакуют БПЛА. Примерно в 2:00 ночи по московскому времени 20 июля Росавиация объявила о введении ограничений на работу аэропортов Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. К утру ограничения были сняты.
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