19 июля 2025

«Приходите вечером»: телевизионщики по-особому поздравят челябинских металлургов

В Челябинске включат праздничную подсветку на телебашне в честь Дня металлурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Подсветку телевышки регулярно оформляют к значимым датам
Подсветку телевышки регулярно оформляют к значимым датам Фото:

Вечером 20 июля в Челябинске на городской телебашне включат праздничную архитектурно-художественную подсветку по случаю Дня металлурга. Тематическая иллюминация будет гореть на конструкции до полуночи. Об этом URA.RU сообщили в филиале РТРС «Челябинский ОРТПЦ».

«В честь Дня металлурга 20 июля с 22:15 до 00:00 телебашня в Челябинске будет украшена праздничной подсветкой. Так мы поздравим всех жителей и гостей города с профессиональным праздником металлургов», — пояснили в пресс-службе организации.

Включение подсветки на телебашне стало доброй традицией, приуроченной к самым значимым праздникам и датам в регионе. Так, в День памяти и скорби на медиафасаде транслировались изображения памятника «Родина-мать зовет!», Вечного огня, Знамени Победы и Красной звезды. Их тоже включили с наступлением сумерек.

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Вечером 20 июля в Челябинске на городской телебашне включат праздничную архитектурно-художественную подсветку по случаю Дня металлурга. Тематическая иллюминация будет гореть на конструкции до полуночи. Об этом URA.RU сообщили в филиале РТРС «Челябинский ОРТПЦ». «В честь Дня металлурга 20 июля с 22:15 до 00:00 телебашня в Челябинске будет украшена праздничной подсветкой. Так мы поздравим всех жителей и гостей города с профессиональным праздником металлургов», — пояснили в пресс-службе организации. Включение подсветки на телебашне стало доброй традицией, приуроченной к самым значимым праздникам и датам в регионе. Так, в День памяти и скорби на медиафасаде транслировались изображения памятника «Родина-мать зовет!», Вечного огня, Знамени Победы и Красной звезды. Их тоже включили с наступлением сумерек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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