В Германии раскрыли, что россияне думают о немецком автопроме

Интерес российских потребителей к автомобилям немецкого производства заметно снизился, и ведущие позиции на рынке РФ в настоящее время занимают китайские автокомпании. Об этом сообщил член Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП), глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт.
"Для россиян сегодня он (немецкий автопром — прим. URA.RU) не настолько интересен, как был раньше", — рассказал Эбергардт РИА Новости. Он отметил, что китайские производители уже заняли прочные позиции на российском рынке, предлагая автомобили лучшего качества и по более низким ценам.
По словам главы Bavaria-Bau, после 2022 года российский рынок покинули в первую очередь немецкие автоконцерны, которые способны предложить лишь автомобили с двигателями внутреннего сгорания. В сегменте электромобилей они не выдерживают конкуренции с китайскими компаниями.
В ответ на доминирование китайских брендов в России обсуждается введение таможенных пошлин. Также может быть увеличен утильсбор для поддержки отечественного автопрома.
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