В Германии раскрыли, что россияне думают о немецком автопроме

Глава Bavaria-Bau Эбергард: россиянам неинтересен немецкий автопром
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Немецкие автоконцерны покинули российский рынок после 2022 года
Немецкие автоконцерны покинули российский рынок после 2022 года Фото:

Интерес российских потребителей к автомобилям немецкого производства заметно снизился, и ведущие позиции на рынке РФ в настоящее время занимают китайские автокомпании. Об этом сообщил член Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП), глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт.

"Для россиян сегодня он (немецкий автопром — прим. URA.RU) не настолько интересен, как был раньше", — рассказал Эбергардт РИА Новости. Он отметил, что китайские производители уже заняли прочные позиции на российском рынке, предлагая автомобили лучшего качества и по более низким ценам.

По словам главы Bavaria-Bau, после 2022 года российский рынок покинули в первую очередь немецкие автоконцерны, которые способны предложить лишь автомобили с двигателями внутреннего сгорания. В сегменте электромобилей они не выдерживают конкуренции с китайскими компаниями.

В ответ на доминирование китайских брендов в России обсуждается введение таможенных пошлин. Также может быть увеличен утильсбор для поддержки отечественного автопрома.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Интерес российских потребителей к автомобилям немецкого производства заметно снизился, и ведущие позиции на рынке РФ в настоящее время занимают китайские автокомпании. Об этом сообщил член Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП), глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт. "Для россиян сегодня он (немецкий автопром — прим. URA.RU) не настолько интересен, как был раньше", — рассказал Эбергардт РИА Новости. Он отметил, что китайские производители уже заняли прочные позиции на российском рынке, предлагая автомобили лучшего качества и по более низким ценам. По словам главы Bavaria-Bau, после 2022 года российский рынок покинули в первую очередь немецкие автоконцерны, которые способны предложить лишь автомобили с двигателями внутреннего сгорания. В сегменте электромобилей они не выдерживают конкуренции с китайскими компаниями. В ответ на доминирование китайских брендов в России обсуждается введение таможенных пошлин. Также может быть увеличен утильсбор для поддержки отечественного автопрома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...