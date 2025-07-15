В России хотят обложить пошлинами китайские автомобили

Китайские автопроизводители активно укрепляют свои позиции на российском рынке, поэтому предлагается ввести таможенные пошлины для поддержки отечественного автопрома. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.
«Мы серьезно отстали технологически, поэтому нужно поощрять наших производителей, которые осваивают полный цикл узлов и агрегатов. Которые нужны для автомобильной промышленности. <...> Нужно защищать свои рынки, весь мир так делает», — заявил Гартунг в разговоре с «Лентой.ру».
В числе возможных мер поддержки парламентарий назвал введение таможенных пошлин на автомобили из Китая, а также увеличение утильсбора. Валерий Гартунг подчеркнул, что в этом деле для начала нужно улучшить экономическую ситуацию в России, снизив ключевую ставку.
Ранее сообщалось о снижении интереса россиян к приобретению автомобилей китайских марок в 2025 году. Известно, что в РФ осуществляется сборка ряда китайских автопроизводителей, в том числе Haval, Geely и Chery, а также их суббрендов — Omoda и Exeed. Так, например, завод Haval располагается в Тульской области, а Geely производятся на предприятии «БелДжи» в Белоруссии. Кроме того, в июне руководитель агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что дилеры из Китая стали меньше ввозить автомобилей в РФ — это связано с налаживанием ими выпуска машин непосредственно на территории страны.
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