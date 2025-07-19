19 июля 2025

Кухарук поздравил жителей ХМАО с Международным Днем шахмат

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО шахматами занимаются свыше 72,5 тысячи человек
В ХМАО шахматами занимаются свыше 72,5 тысячи человек Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук поздравил жителей Югры с Международным днем шахмат, который празднуется 20 июля. Он подчеркнул, что  шахматы играют важную роль в жизни Югры и занимают особое место в сердцах местных жителей. Глава региона пожелал спортсменам и дальше заниматься любимым делом, а также приносить яркие победы и иметь неиссякаемое стремление вперед.

«Для Югры шахматы давно перестали быть просто игрой – это часть нашей культуры и один из самых популярных видов спорта у жителей региона… Поздравляю всех любителей этого интеллектуального вида спорта с праздником! Желаю ярких побед и неиссякаемого стремления вперед», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

По его словам, в настоящее время в ХМАО шахматами занимаются более 72,5 тысячи человек. Этот вид спорта преподают не только в специализированных секциях, но и в детских садах и школах округа. Центром шахматной жизни Югры является Югорская шахматная академия, единственная в России по своему архитектурному проекту.

В честь Международного дня шахмат в Ханты-Мансийске стартовали игры XXII Международного турнира имени А.Е. Карпова. В соревнованиях принимают участие ведущие гроссмейстеры мира, входящие в топ-100 рейтинга ФИДЕ. За последние годы столица Югры стала площадкой для проведения более 20 престижных мировых турниров, закрепив за собой статус шахматной столицы России.

Ранее URA.RU писало, что в Урае (ХМАО) 29 июня установлен рекорд России. Здесь для одновременного участия в настольных играх в одной локации собралось 226 спортсменов.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук поздравил жителей Югры с Международным днем шахмат, который празднуется 20 июля. Он подчеркнул, что  шахматы играют важную роль в жизни Югры и занимают особое место в сердцах местных жителей. Глава региона пожелал спортсменам и дальше заниматься любимым делом, а также приносить яркие победы и иметь неиссякаемое стремление вперед. «Для Югры шахматы давно перестали быть просто игрой – это часть нашей культуры и один из самых популярных видов спорта у жителей региона… Поздравляю всех любителей этого интеллектуального вида спорта с праздником! Желаю ярких побед и неиссякаемого стремления вперед», — написал Кухарук в своем telegram-канале. По его словам, в настоящее время в ХМАО шахматами занимаются более 72,5 тысячи человек. Этот вид спорта преподают не только в специализированных секциях, но и в детских садах и школах округа. Центром шахматной жизни Югры является Югорская шахматная академия, единственная в России по своему архитектурному проекту. В честь Международного дня шахмат в Ханты-Мансийске стартовали игры XXII Международного турнира имени А.Е. Карпова. В соревнованиях принимают участие ведущие гроссмейстеры мира, входящие в топ-100 рейтинга ФИДЕ. За последние годы столица Югры стала площадкой для проведения более 20 престижных мировых турниров, закрепив за собой статус шахматной столицы России. Ранее URA.RU писало, что в Урае (ХМАО) 29 июня установлен рекорд России. Здесь для одновременного участия в настольных играх в одной локации собралось 226 спортсменов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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