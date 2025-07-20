Солдаты ВСУ закапывают своих погибших сослуживцев на фронте. Делают они это для того, чтобы скрыть потери. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«На Херсонском направлении наши операторы дронов засекли „похоронную команду“ ВСУ — солдаты в панике закапывали тела своих же сослуживцев», — заявил Сальдо в своем telegram-канале. По его словам, данная ситуация — не эпизод СВО, а система. Он сообщает, что Украина годами скрывает реальные потели.
В способы скрывания входят обвинение солдат в «самовольном оставлении части» и массовые захоронения без опознания. Помимо этого, происходит отказ в выплачивании компенсации семьям погибших, заявил Владимир Сальдо.
В 2024 году глава Минобороны России Андрей Белоусов отмечал, что общие потери ВСУ превысили миллион человек. При этом Киев официально скрывает этот факт.
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