В городе Аша Челябинской области 40-летний местный житель надел балаклаву, вооружился кувалдой и разбил на Аллее Славы медиаэкран, на котором отображались имена бойцов СВО. Задержанный мужчина признался, что действовал в интересах Украины. Об этом 20 июля сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.
«В ночь с 17 на 18 июля мужчина, одетый в балаклаву и темную одежду, находился на Аллее славы в Парке культуры и отдыха имени П.И. Пилютова, где с помощью кувалды повредил медиаэкран мемориала, посвященного участникам Специальной военной операции. Он скрылся с места происшествия на территорию другого региона», — уточнили в ведомстве.
В следственном управлении также отметили: после задержания мужчина признался, что действовал в интересах Украины, связавшись с неизвестными посредством интернет-мессенджера. В результате действий злоумышленника был причинен ущерб имуществу районного ДК на сумму более 500 тысяч рублей. При задержании у подозреваемого изъяли видеокамеру, которой он фиксировал свои действия.
Преступление было оперативно раскрыто следователями СК России, сотрудниками ГУ МВД России по региону и УФСБ России по Челябинской области. Возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении либо повреждении воинских захоронений, памятников и стел.
Как сообщало URA.RU ранее, два подростка из Челябинска попали под следствие, согласившись выполнить диверсию по просьбе украинских кураторов. Молодые люди прибыли к базовой станции сотовой связи одного из мобильных операторов, расположенной в Чапаевском поселке города Златоуста, где с помощью легковоспламеняющейся жидкости подожгли шкаф для электрооборудования.
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