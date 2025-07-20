Путин заявил, что российский автопром никто за уши не вытягивает

Отечественный автопром не требует искусственной поддержки и «вытаскивания за уши», поскольку в отрасли работают компетентные и трудолюбивые специалисты. Об этом сообщил президент России Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину.
«Никого не нужно тащить за уши, как вы сказали. Поддержать нужно, да, бывают моменты, когда нужно поддержать, но мы так и делаем. Это наша обязанность», — подчеркнул Путин. Он отметил, что поддержка отечественного производителя — это осознанная политика государства, а не вынужденная мера.
По словам президента, еще в 1990-е годы в правительстве обсуждалась целесообразность развития собственного автопрома. Тогда прозвучало мнение, что стране проще и выгоднее закупать автомобили за рубежом или ограничиться крупноузловой сборкой. Однако Путин отметил, что отказ от развития собственного производства поставил бы под угрозу технологическую независимость России.
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