Россиян призвали изучить другие маршруты в Крым из-за коллапса на мосту

Российский союз туриндустрии (РСТ) 20 июля рекомендовал туристам выбирать альтернативные маршруты для поездки в Крым из-за крупной пробки на Крымском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«РСТ рекомендует путешественникам рассмотреть альтернативные способы проезда на полуостров, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты», — говорится в сообщении. Комментарий есть в распоряжении URA.RU.
В РСТ уточнили, что туристам и водителям стоит заранее подготовиться к возможным задержкам в пути: взять с собой воду и необходимые вещи для комфортного ожидания. На данный момент на Крымском мосту скопилось уже около 1000 автомобилей, а среднее время ожидания составляет от двух до трех часов.
Чтобы попасть в Крым на машине есть два пути — Крымский мост и дорога через новые регионы. Она начинается в Ростове-на-Дону, проходит через Мариуполь и Мелитополь и заканчивается в городе Джанкой. Подробнее о таком маршруте — в материале URA.RU.
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