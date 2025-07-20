Россиян призвали изучить другие маршруты в Крым из-за коллапса на мосту

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На Крымском мосту вновь образовалась большая пробка из автомобилей
На Крымском мосту вновь образовалась большая пробка из автомобилей Фото:

Российский союз туриндустрии (РСТ) 20 июля рекомендовал туристам выбирать альтернативные маршруты для поездки в Крым из-за крупной пробки на Крымском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«РСТ рекомендует путешественникам рассмотреть альтернативные способы проезда на полуостров, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты», — говорится в сообщении. Комментарий есть в распоряжении URA.RU. 

В РСТ уточнили, что туристам и водителям стоит заранее подготовиться к возможным задержкам в пути: взять с собой воду и необходимые вещи для комфортного ожидания. На данный момент на Крымском мосту скопилось уже около 1000 автомобилей, а среднее время ожидания составляет от двух до трех часов. 

Чтобы попасть в Крым на машине есть два пути — Крымский мост и дорога через новые регионы. Она начинается в Ростове-на-Дону, проходит через Мариуполь и Мелитополь и заканчивается в городе Джанкой. Подробнее о таком маршруте — в материале URA.RU.

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Российский союз туриндустрии (РСТ) 20 июля рекомендовал туристам выбирать альтернативные маршруты для поездки в Крым из-за крупной пробки на Крымском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе организации. «РСТ рекомендует путешественникам рассмотреть альтернативные способы проезда на полуостров, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты», — говорится в сообщении. Комментарий есть в распоряжении URA.RU.  В РСТ уточнили, что туристам и водителям стоит заранее подготовиться к возможным задержкам в пути: взять с собой воду и необходимые вещи для комфортного ожидания. На данный момент на Крымском мосту скопилось уже около 1000 автомобилей, а среднее время ожидания составляет от двух до трех часов.  Чтобы попасть в Крым на машине есть два пути — Крымский мост и дорога через новые регионы. Она начинается в Ростове-на-Дону, проходит через Мариуполь и Мелитополь и заканчивается в городе Джанкой. Подробнее о таком маршруте — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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