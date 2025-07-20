Против бывшего замминистра обороны Попова возбудили новое дело

Следственный комитет России открыл новое уголовное дело против бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова. Экс-чиновника подозревают в двух эпизодах получения взяток.
«Нас уведомляли о возбуждении дела по данному факту, но обвинение Попову пока что не предъявили», — пояснил Сагач РИА «Новости». Сейчас бывший замминистра находится в одной из московских больниц в тяжелом состоянии.
По данным адвоката, первый эпизод связан с тем, что Попову якобы предоставили для проживания квартиру рядом со зданием главного управления Минобороны. Недвижимость выделил представитель подрядной организации, занимавшейся строительными работами в ведомстве.
Второй эпизод касается использования автомобиля Lexus, который, как утверждает следствие, Попову также безвозмездно предоставил этот подрядчик. По информации «Коммерсанта», общая сумма предполагаемой незаконной выгоды составляет около 34 миллионов рублей.
Попов занимал пост замминистра обороны с 2013 по 2024 год, курируя парк «Патриот» и технополис «Эра». Его дело стало частью серии коррупционных расследований в Минобороны. По данным следствия, в 2022–2024 годах Попов и его сообщники похитили свыше 25 миллионов рублей, выделенных на парк «Патриот», что вызвало гражданские иски от ведомства и парка.
Ранее стало известно, что Попов начал обустраивать дачный участок в Подмосковье за счет средств Минобороны и парка «Патриот» сразу после начала СВО в 2022 году. Сообщается, что он вместе с подельниками он похитил около 26 миллионов рублей, внося ложные сведения о строительных работах.
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